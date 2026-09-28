Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Eylül Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Dikkat Çeken Düşüş

28 Eylül 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla gümüş piyasalarında önemli bir düşüş yaşanıyor. Gümüş ons fiyatları, alış 3010.1 TL ve satış 3013.72 TL seviyelerine geriledi. Günlük değişim yüzdesi %4.28’lik bir azalma kaydetti. Bu durum, yatırımcılar arasında panik yaratabilir.

Gümüş onsunun Amerikan doları cinsinden fiyatları, alış 61.46 dolar ve satış 61.52 dolar olarak gözlemleniyor. Günlük değişim yüzdesi %4.37’lik bir düşüşle dikkat çekiyor. Bu değerler, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları ortaya koyuyor. Ayrıca, döviz kurlarındaki değişiklikler gümüş fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Gümüş gram fiyatları ise bu sabah alış 96.7855 TL ve satış 96.88 TL seviyelerine geriledi. Bu da %4.25’lik bir günlük değişim gösterdi. Küçük yatırımcılar için alım satım kararlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.

Tüm bu veriler gümüş fiyatlarındaki belirsizlikleri gösteriyor. Dalgalanmalar, yatırımcılar için risk oluşturabilir. Piyasalarda yaşanan bu düşüş, gümüşe yatırım yapmayı düşünenler tarafından dikkatle değerlendirilmelidir. Gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalar, gelecekteki alım satım kararlarını etkileyebilir.