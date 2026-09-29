Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Eylül Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. 29 Eylül 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları ilgi görüyor. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatı 2981.36 TL alış ve 2984.88 TL satış olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, günlük bazda %0.45 artış olduğunu gösteriyor. Son günlerdeki artışlar, gümüşün değer kazandığı algısını pekiştiriyor.

Dolar cinsinden gümüş ons fiyatı 60.85 dolar alış ve 60.91 dolar satış olarak kaydedildi. Bu değerler, günlük değişim açısından %0.38'lik bir artışı ifade ediyor. Dolar bazında gümüş fiyatlarındaki artış, enflasyon verileriyle ve küresel ekonomik faktörlerle ilişkili. Yatırımcılar, gümüşten potansiyel kazanç bekliyor.

Gümüş gram fiyatları da gün içinde önemli değişim gösteriyor. Alış fiyatı 95.8599 TL, satış fiyatı ise 95.9545 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, gümüş gram fiyatında %0.44'lük günlük artış olduğunu gösteriyor. Bu durum, gümüşün yerel piyasalardaki performansını yansıtıyor. Yatırımcılar, gümüşü değer saklama aracı olarak değerlendiriyor.

29 Eylül 2026 tarihindeki gümüş fiyatları, uluslararası ve yerel piyasalardaki dalgalanmaları yansıtmakta. Gümüş, uzun vadede değer tutma ve alternatif yatırım aracı olarak önemini koruyor. Yatırımcılar, gümüş fiyatlarındaki değişimleri takip edecek. Gelecek dönemlerdeki olası fiyat artışlarının etkilerini değerlendirecekler.