Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Ağustos Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yatırımcılar ve piyasalar için önemli bir gelişme göstermekte. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı, alış 3199.42 TL ve satış 3204.05 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Gümüş ons/dolar kuru da ilgi çekiyor. Gümüş ons/dolar alış fiyatı 66.35 Dolar, satış fiyatı ise 66.40 Dolar olarak belirlenmiştir.

Gümüş gram fiyatları ise saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 102.897 TL, satış fiyatı 102.9745 TL olarak kaydedilmiştir.

Gümüş fiyatlarındaki bu değişim, yatırımcılar için önem taşımakta. Piyasada belirsizlikler de bu durumun bir parçasıdır. Gelişen ekonomik koşullar, enflasyon verileri ve uluslararası ticaret dinamikleri, gümüş fiyatlarını etkilemektedir. Yatırımcıların bu durumu göz önünde bulundurarak stratejilerini gözden geçirmeleri önemli. Gümüş, alternatif yatırım aracı olmaya devam ediyor. Dalgalı piyasa koşulları ile dikkatli yaklaşım sergilemekte fayda vardır.