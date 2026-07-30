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Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Temmuz Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 30 Temmuz 2026 itibarıyla önemli bir yatırım göstergesi olarak dikkat çekiyor. Gümüşün ons fiyatı 2710.36 TL alış ve 2713.89 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişimde -0.73 oranında bir azalma kaydedildi. Gümüş gram fiyatları da düşüş gösteriyor ve yatırımcılar piyasalardaki dalgalanmaları yakından izliyor. Bu durum, piyasa koşulları ile birlikte döviz kurlarındaki belirsizlikleri yansıtıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Temmuz Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 30 Temmuz 2026 itibarıyla piyasa koşullarını yansıtan önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı 2710.36 TL alış ve 2713.89 TL satış seviyelerinde işlem görmektedir. Bu veriler, gümüşün değerinin günlük olarak -0.73 oranında azaldığını göstermektedir. Bu tür dalgalanmalar, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından dikkatle izlenmektedir.

Gümüşün ons fiyatının yanı sıra, gümüş ons/dolar değerlendirmesi de önemli bir finansal parametre olarak öne çıkmaktadır. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons/dolar için alış fiyatı 57.17 Dolar, satış fiyatı ise 57.23 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu kalemdeki günlük değişim yüzdesi -0.75 olarak kaydedilmiştir. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarının düşmesi, küresel piyasalardaki belirsizliklerle döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisini göstermektedir.

Gümüş gram fiyatları da piyasa izleyicileri için önemli bir veri setini oluşturmaktadır. Aynı saatte gümüş gramının alış fiyatı 87.1491 TL, satış fiyatı ise 87.2406 TL olarak belirlenmiştir. Bu kalemdeki günlük değişim yüzdesi -0.7 oranında bir azalma göstermektedir. Gram gümüş fiyatlarındaki düşüş, yerel piyasalardaki talep ve arz dengelerinden etkilenmektedir. Ayrıca, uluslararası gümüş fiyatlarındaki hareketlerin de etkisi göz ardı edilmemelidir.

Gümüş fiyatlarındaki azalmalar, piyasalardaki genel eğilimleri ve yatırımcıların psikolojisini yansıtmaktadır. Yatırımcıların dikkatli analiz yapmaları, olası piyasa hareketlerine karşı hazırlıklı olmaları büyük önem taşımaktadır. Gümüş, tarihsel olarak değer saklama aracı olarak öne çıkmıştır. Bu nedenle, bu tür değişimler ve trendler, yatırım dünyası için her zaman etkileşimde bulunulan bir konudur.

Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Temmuz Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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