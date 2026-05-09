FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 9 Mayıs Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

9 Mayıs 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarında önemli bir yükseliş gözlemlenmektedir. Gümüş ons fiyatı, alışta 3639.6 TL, satışta ise 3649.13 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Günlük %2.76'lık artış, yatırımcılar için avantaj sağlamakta, dolarla birlikte gümüşün dolar bazında da değeri yükselmektedir. Yerel yatırımcılar için gram fiyatı ise 117.159 TL alış, 117.1736 TL satış olarak belirlenmiştir. Gümüş, yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 9 Mayıs Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Gümüş Fiyatları 09 Mayıs 2026: Pazara Düşen Oranlarla Yükseliş

09 Mayıs 2026 sabah saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatlarında belirgin bir yükseliş görülmektedir. Gümüş ons fiyatı, alışta 3639.6 TL. Satışta ise 3649.13 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, günlük %2.76'lık bir artış göstermektedir. Yatırımcılar için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Gümüş onsunun dolar karşılığında alış fiyatı 80.35 dolar. Satış fiyatı ise 80.36 dolar olarak kaydedilmiştir. Bu değerlerde de günlük %2.5'lik bir artış söz konusudur. Dolar bazında gümüş, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara karşı bir sığınak olmaktadır.

Gümüş gram fiyatına ilişkin veriler de dikkat çekmektedir. Gümüş gram alış fiyatı 117.159 TL. Satış fiyatı ise 117.1736 TL’den işlem görmektedir. Bu fiyatlar, günlük %2.71’lik bir artışı göstermektedir. Yerel yatırımcılar için gümüşü daha erişilebilir hale getirmektedir.

Bu olumlu fiyat hareketleri, yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Hem uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara hem de yerel ekonominin dinamiklerine bağlı olarak, gümüş fiyatlarının yönü merakla beklenmektedir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 9 Mayıs Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüm parası gitti: Bir link ile 700 bin TL’sinden oldu!Tüm parası gitti: Bir link ile 700 bin TL’sinden oldu!
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyorBir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Evini arabasını satıp memleketine fabrika kurmuştu! 178 çeşit ürün üretti

Evini arabasını satıp memleketine fabrika kurmuştu! 178 çeşit ürün üretti

BİM'e buz makinesi geliyor!

BİM'e buz makinesi geliyor!

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.