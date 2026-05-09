Bugünkü gümüş fiyatı! 9 Mayıs Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatları 09 Mayıs 2026: Pazara Düşen Oranlarla Yükseliş

09 Mayıs 2026 sabah saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatlarında belirgin bir yükseliş görülmektedir. Gümüş ons fiyatı, alışta 3639.6 TL. Satışta ise 3649.13 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, günlük %2.76'lık bir artış göstermektedir. Yatırımcılar için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Gümüş onsunun dolar karşılığında alış fiyatı 80.35 dolar. Satış fiyatı ise 80.36 dolar olarak kaydedilmiştir. Bu değerlerde de günlük %2.5'lik bir artış söz konusudur. Dolar bazında gümüş, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara karşı bir sığınak olmaktadır.

Gümüş gram fiyatına ilişkin veriler de dikkat çekmektedir. Gümüş gram alış fiyatı 117.159 TL. Satış fiyatı ise 117.1736 TL’den işlem görmektedir. Bu fiyatlar, günlük %2.71’lik bir artışı göstermektedir. Yerel yatırımcılar için gümüşü daha erişilebilir hale getirmektedir.

Bu olumlu fiyat hareketleri, yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Hem uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara hem de yerel ekonominin dinamiklerine bağlı olarak, gümüş fiyatlarının yönü merakla beklenmektedir.