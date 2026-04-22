FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Gümüş fiyatları için uzmanlardan uyarı! 'Gerçek değerinin üzerinde'

Küresel piyasalarda 80 dolar sınırına dayanan gümüş fiyatları için uzmanlardan "aşırı değerleme" uyarısı geldi. Commerzbank tarafından yayımlanan analizde, gümüşün teorik "adil değerinin" 40 dolar civarında olması gerektiği ancak altın fiyatlarındaki rallinin gümüşü yukarı çekmeye devam ettiği belirtildi.

Cansu Çamcı
MyMani

Küresel emtia piyasalarında gümüş fiyatları 78-80 dolar aralığında dengelenme eğilimi gösterirken, analistler değerleme konusunda temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor. Commerzbank, mevcut seviyelere rağmen aşağı yönlü düzeltme riskinin sürdüğünü değerlendirdi.

"YAKLAŞIK 40 DOLAR CİVARINDA OLABİLİR"

Commerzbank Döviz ve Emtia Araştırmaları Başkanı Thu Lan Nguyen, yayımlanan son raporda gümüşün teorik olarak daha düşük seviyelerde fiyatlanması gerektiğini belirtti.

Nguyen, metalin "adil değerinin" yaklaşık 40 dolar/ons civarında olabileceğini ifade etti.

ALTIN ETKİSİ BELİRLEYİCİSİ

Nguyen, gümüş fiyatlarının yönü, geleneksel göstergelerden ziyade altın fiyatlarındaki hareketle şekillendiğini belirterek "Gümüş fiyatlarının büyük ölçüde altın tarafından yukarı çekilmiş olması mümkün. Değerleme modelleri de gümüş fiyatlarının altınla birlikte hareket ettiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gümüşün tek başına değerlendirildiğinde görece yüksek seviyelerde bulunduğunu belirten Nguyen, buna rağmen mevcut yükseliş eğiliminin kısa vadede sona ermesinin beklenmediğini vurguladı. Altının güvenli liman özelliğini koruması, bu görünümü destekleyen başlıca unsur olarak öne çıktı.

MERKEZ BANKASI TALEBİ ALTINI DESTEKLİYOR

Commerzbank'a göre merkez bankalarının güçlü alımları da altının cazibesini artırıyor. Altının siyasi etkilerden bağımsız bir rezerv varlık olarak görülmesi, talebi canlı tutuyor. Nguyen, "İran'daki çatışmaların ardından model değerimiz (altın etkisi hariç) büyük ölçüde sabit kaldı ve son dönemde yalnızca sınırlı bir gerileme gösterdi" dedi.

Gümüş fiyatları için uzmanlardan uyarı! Gerçek değerinin üzerinde 1

Nguyen, "Bu durum, yüksek değerleme sorununun bir kısmının düzeltildiğini gösteriyor. Ancak fark hâlâ önemli ve altının yüksek seviyelerde kalması gümüş fiyatlarını desteklemeye devam edebilir" ifadelerini kullandı.

HEDEFLER YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Banka, değerleme risklerine rağmen gümüşe ilişkin olumlu beklentisini korudu. Commerzbank, geçen ay altın ve gümüş fiyat tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.