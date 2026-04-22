Gümüş fiyatları için uzmanlardan uyarı! 'Gerçek değerinin üzerinde'

Küresel emtia piyasalarında gümüş fiyatları 78-80 dolar aralığında dengelenme eğilimi gösterirken, analistler değerleme konusunda temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor. Commerzbank, mevcut seviyelere rağmen aşağı yönlü düzeltme riskinin sürdüğünü değerlendirdi.

"YAKLAŞIK 40 DOLAR CİVARINDA OLABİLİR"

Commerzbank Döviz ve Emtia Araştırmaları Başkanı Thu Lan Nguyen, yayımlanan son raporda gümüşün teorik olarak daha düşük seviyelerde fiyatlanması gerektiğini belirtti.

Nguyen, metalin "adil değerinin" yaklaşık 40 dolar/ons civarında olabileceğini ifade etti.

ALTIN ETKİSİ BELİRLEYİCİSİ

Nguyen, gümüş fiyatlarının yönü, geleneksel göstergelerden ziyade altın fiyatlarındaki hareketle şekillendiğini belirterek "Gümüş fiyatlarının büyük ölçüde altın tarafından yukarı çekilmiş olması mümkün. Değerleme modelleri de gümüş fiyatlarının altınla birlikte hareket ettiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gümüşün tek başına değerlendirildiğinde görece yüksek seviyelerde bulunduğunu belirten Nguyen, buna rağmen mevcut yükseliş eğiliminin kısa vadede sona ermesinin beklenmediğini vurguladı. Altının güvenli liman özelliğini koruması, bu görünümü destekleyen başlıca unsur olarak öne çıktı.

MERKEZ BANKASI TALEBİ ALTINI DESTEKLİYOR

Commerzbank'a göre merkez bankalarının güçlü alımları da altının cazibesini artırıyor. Altının siyasi etkilerden bağımsız bir rezerv varlık olarak görülmesi, talebi canlı tutuyor. Nguyen, "İran'daki çatışmaların ardından model değerimiz (altın etkisi hariç) büyük ölçüde sabit kaldı ve son dönemde yalnızca sınırlı bir gerileme gösterdi" dedi.

Nguyen, "Bu durum, yüksek değerleme sorununun bir kısmının düzeltildiğini gösteriyor. Ancak fark hâlâ önemli ve altının yüksek seviyelerde kalması gümüş fiyatlarını desteklemeye devam edebilir" ifadelerini kullandı.

HEDEFLER YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Banka, değerleme risklerine rağmen gümüşe ilişkin olumlu beklentisini korudu. Commerzbank, geçen ay altın ve gümüş fiyat tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.