Talep arttı, adeta yok satıyor! Soranlar çoğaldı, altına seçenek olmaya başladı

Son dönemde altın gibi gümüşte de dalgalı seyir devam ediyor. Kadınların vazgeçilmezi olan ajda bileziklerin gümüşüne talebin artmış durumda olduğu öğrenildi. Gümüşçülerde ajda bileziklerin adeta yok sattığı kaydedildi.

"ÇOK FAZLA TALEP VAR"

Show Haber'de yer alan habere göre; altın ajda bilezik soranların azaldığı, gümüş ajda soranların çoğaldığı aktarıldı. Vitrinlerin yenilendiği, terazilerin gümüşlerle dolduğu belirtildi. Mikrofon uzatılan bir esnaf "Şu an çok fazla bir talebim var ajda bileziğe" dedi.

10 gramlık gümüş ajda bileziğin 2000 liradan, 10 gramlık 22 ayar altın ajda bileziğin de 69 bin liradan satıldığı belirtilirken düğünlerde de altının yerine ajda gümüş bileziklerin bir seçenek haline geldiği kaydedildi.

"İŞÇİLİKLERİ AYNI"

Şıklığından ödün vermek istemeyip bütçesini de düşünenlerin hem gümüş görünümlü hem de altın görünümlü bu ajda bilezikleri tercih ettiği aktarıldı. Altında da gümüşte de ajda bilezikler bozdurulmak istendiğinde işçilik olmadığı için değer kaybetmediği belirtildi. Mikrofon uzatılan bir kişi bununla ilgili "İşçilikleri aynı, sadece birisi altın birisi gümüş. Onun dışında hiçbir farkı yok" dedi.