FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Talep arttı, adeta yok satıyor! Soranlar çoğaldı, altına seçenek olmaya başladı

Özellikle altını takı olarak kullanmak isteyenlerin sıkça tercih ettiği bilezik türlerinden olan ajda bilezikler, bu kez gümüş olarak vatandaşlardan talep görmeye başladı. Düğünlerde bile altın yerine gümüş ajda bileziklerin bir seçenek haline geldiği öğrenildi.

Talep arttı, adeta yok satıyor! Soranlar çoğaldı, altına seçenek olmaya başladı
Hande Dağ

Son dönemde altın gibi gümüşte de dalgalı seyir devam ediyor. Kadınların vazgeçilmezi olan ajda bileziklerin gümüşüne talebin artmış durumda olduğu öğrenildi. Gümüşçülerde ajda bileziklerin adeta yok sattığı kaydedildi.

Talep arttı, adeta yok satıyor! Soranlar çoğaldı, altına seçenek olmaya başladı 1

"ÇOK FAZLA TALEP VAR"

Show Haber'de yer alan habere göre; altın ajda bilezik soranların azaldığı, gümüş ajda soranların çoğaldığı aktarıldı. Vitrinlerin yenilendiği, terazilerin gümüşlerle dolduğu belirtildi. Mikrofon uzatılan bir esnaf "Şu an çok fazla bir talebim var ajda bileziğe" dedi.

Talep arttı, adeta yok satıyor! Soranlar çoğaldı, altına seçenek olmaya başladı 2

10 gramlık gümüş ajda bileziğin 2000 liradan, 10 gramlık 22 ayar altın ajda bileziğin de 69 bin liradan satıldığı belirtilirken düğünlerde de altının yerine ajda gümüş bileziklerin bir seçenek haline geldiği kaydedildi.

Talep arttı, adeta yok satıyor! Soranlar çoğaldı, altına seçenek olmaya başladı 3

"İŞÇİLİKLERİ AYNI"

Şıklığından ödün vermek istemeyip bütçesini de düşünenlerin hem gümüş görünümlü hem de altın görünümlü bu ajda bilezikleri tercih ettiği aktarıldı. Altında da gümüşte de ajda bilezikler bozdurulmak istendiğinde işçilik olmadığı için değer kaybetmediği belirtildi. Mikrofon uzatılan bir kişi bununla ilgili "İşçilikleri aynı, sadece birisi altın birisi gümüş. Onun dışında hiçbir farkı yok" dedi.

Talep arttı, adeta yok satıyor! Soranlar çoğaldı, altına seçenek olmaya başladı 4

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatlarında 'savaş' senaryosu! Pazartesi gününe dikkatAltın fiyatlarında 'savaş' senaryosu! Pazartesi gününe dikkat
6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.182,08
7.183,04
% 2.07
23:59
Ons Altın / TL
223.357,47
223.474,07
% 2.08
23:59
Ons Altın / USD
5.096,79
5.097,47
% 1.9
23:59
Çeyrek Altın
11.491,33
11.744,27
% 2.07
23:59
Yarım Altın
22.910,84
23.488,54
% 2.07
23:59
Ziynet Altın
45.965,32
46.833,42
% 2.07
23:59
Cumhuriyet Altını
49.232,00
49.976,00
% 1.21
12:59
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş bilezik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.