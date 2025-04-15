150 yıllık ayakkabı devi iflas ediyor! Yüzlerce çalışanı işsiz kalacak... Yüzde 70 indirim ile tüm mağazalarında kepenk indirdi

Almanya ve Avusturya'da 160 mağazası ve 1800 çalışanı bulunan 160 yıllık Alman ayakkabı markası Görtz, iflas bayrağını çekiyor. 1875’ten beri faaliyette olan dev marka mağazalarını kapatacağı için yüzde 70 indirim yapacağını açıkladı.

TÜM MAĞAZALARI KAPANIYOR!

Sözcünü'nün haberine göre, iki hafta içinde tüm mağazaların ev sahiplerine boş olarak teslim edilmesi planlanıyor. Görtz’ün, Hamburg Spitalerstr‘de 4000 metrekare satış alanına sahip merkezi de kapanacak.

İKİ YIL ÖNCE İFLAS BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Bir süredir nakit sıkıntısı çeken Görtz, iki yıl önce ilk iflas başvurusunda bulunmuş ancak yatırımcı Bolko Kissling’le yeniden ayağa kalkmak için umutlanmıştı. 2015 yılında son aile reisi Ludwig Görtz (†89) Yönetim Kurulu'ndan ayrılmıştı. Ancak bu da durumu kurtaramadı.

TÜM ÇALIŞANLAR İŞİNDEN OLACAK

Koronavirüs etkisi, satışlardaki düşüşler, online ticarete yönelimin etkisiyle ağır darbe alan Görtz, mağazaların kiralarını bile ödeyememeye başladı. Almanya’daki birçok geleneksel şirketin akıbetine uğrayan Görtz’ün tüm çalışanları da işini kaybedecek.