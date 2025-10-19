FİNANS

Akaryakıtta dev satış! 2 yıl önce almıştı, onay çıktıktan sonra...

Akaryakıt sektöründe önemli bir satışın tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. 2 yıl önce Alpet'i Altınbaş'tan alan Zeren Group'un bu şirketi Nakkaş Holding'e satmaya hazırlandığı aktarıldı. Rekabet Kurulu'nun onayının beklendiği aktarılırken iki grubun sonrasında başka alanlarda da iş birliği yapmayı planladığı belirtildi.

Hande Dağ

Akaryakıt sektöründe dikkat çeken bir satış haberi geldi. Buna göre; Zeren Group Holding, iki sene önce Altınbaş'tan aldığı Alpet'i Nakkaş Holding'e sattığı öğrenildi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Zeren Group Holding ve Nakkaş Holding Kurulu'nun onayını bekliyor. Öte yandan iki grubun bu satış sonrası farklı işlerle de birlikte hareket edebileceğinin ifade edildiği aktarıldı. Zeren, Alpet’le beraber Atak Madeni Yağlar ve Ecogaz’ı da satın almış, grubun uzun vadede hedefi Türkiye ve Balkanlar’ın başlıca akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri olmak şeklinde vurgulanmıştı. Zeren Group Holding'in Alpet dışında Petroleum Enerngy, Laval Energy, Zolaris Energy ile MYZ Co Charge şirketleri var. Alpet’i satma kararı alan Zeren Holding'in Zeren Energy ve Alfemo gibi önemli yatırımları da var.

300'Ü AŞKIN İSTASYON

2001'de faaliyete başlayan, Alpet’in Türkiye genelinde 300'ü aşkın istasyonu, 5 dolum tesisi ve Arnavutluk'ta Alpet markası altında yaklaşık 60 istasyonu var.

Nakkaş Holdingin temelleri ise Öztreyler ve Öz-Çay ile atılmış. Holding üç kıtada petrol ve rafine ürünler, yenilenebilir enerji, sanayi, hizmet ve madencilik sektöründe 16 şirketiyle faaliyet gösteriyor. Grup şirketleri arasında Transpet, Global Gas Trans, Nakkaş Akaryakıt, Türk Ytong gibi şirketler var. Nakkaş Akaryakıt’ın Türkiye genelinde altı bölgede 61 akaryakıt ve LPG istasyonu var.

