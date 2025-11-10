Birlik'te E-İhracat Programı ile e-ihracat destekleri ve yeni pazar fırsatları konusunda 6 ilde 2 binden fazla ihracatçıya ulaşıldı

Türkiye’nin e-ihracat ekosistemini güçlendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Trendyol iş birliğiyle hayata geçirilen “Birlik’te E-İhracat Programı”, 6 ilde 8 ihracatçı birliğinin katılımıyla düzenlenen toplantılarla tamamlandı. Program kapsamında 2 binin üzerinde ihracatçı firma; e-ihracat destekleri, başvuru süreçleri ve küresel pazarlara açılma stratejileri hakkında kapsamlı şekilde bilgilendirildi.

Birlik’te E-İhracat Programı; firmaların ihracat kapasitelerini artırma, destek başvurularında doğru ve güncel bilgiye erişimlerini kolaylaştırma ve küresel pazarlara açılırken ihtiyaç duydukları yol haritasını sunma hedefleriyle hayata geçirildi. Düzenlenen etkinliklerde Ticaret Bakanlığı yetkilileri e-ihracat teşviklerini tüm detaylarıyla paylaşırken; Trendyol e-ihracat stratejilerini, pazaryeri avantajlarını ve operasyonel yetkinliklerini katılımcılara aktardı.

"İHRACATÇI FİRMALAR İÇİN KOLAY İHRACAT PLATFORMU"

E-ihracat alanında büyümek isteyen firmalara verilen teşvikleri detaylandıran Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, “Dünyada hızla gelişen e-ihracat alanında KOBİ’lerimizin ve sanayicilerimizin dijital pazarlara girişini desteklemek için önemli adımlar atıyoruz. E-KİP adını verdiğimiz E-Kolay İhracat Platformumuzla firmalarımıza girmeyi planladıkları pazarlara ilişkin analizlerden müşteri davranışlarına, rekabet verilerinden satış kanalı seçeneklerine kadar geniş bir bilgi kaynağı sunuyoruz. Ayrıca firmalarımız; kendi sitelerinden, pazar yerlerinden veya konsorsiyumlar üzerinden yapacakları e-ihracatlarda komisyon, reklam ve depolama giderlerinde yüzde 70’e varan oranlarda destek alabiliyor. E-ihracat oranımızı artırma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

"DAHA FAZLA FİRMAYI SINIR ÖTESİNE TAŞIMAK İÇİN ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Birlik’te İhracat Programı’nın ihracatçılara katkısını şöyle anlattı: "7 trilyon dolara ulaşan dünya e-ticaret hacminin 2 trilyon doları e-ihracattan geliyor. Bugün toplam e-ticaretin yaklaşık yüzde 25’i sınır ötesi gerçekleşiyor. Tasarımdan üretime, üretimden satışa güçlü bir altyapıya sahip olan Türkiye’nin e-ihracatta da güçlenmesi için Ticaret Bakanlığımız, TİM ve özel sektör temsilcilerimiz ile üyelerimize yönelik bilinçlendirme, yeni iş modelleri oluşturma ve pazara giriş konularında koordineli olarak çalışıyoruz. Bu doğrultuda, Bakanlığımızın 2030 yılı için belirlediği, e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını yüzde 10’a çıkarma hedefini önemli bir eşik olarak görüyoruz. TİM ve Trendyol ile birlikte 'E-İhracat Partnerlik Programı'nı hayata geçirdik. Program çerçevesinde düzenlediğimiz Birlikte e-İhracat Programı'nı 8 ihracatçı birliğimizde, 2 binin üzerinde üyemizin katılımıyla tamamladık. İhracat farkındalığını artırmak ve daha fazla firmamızı sınır ötesi pazarlara taşıyabilmek için önümüzdeki dönemde, ihracat ailesinin diğer paydaşlarının da dahil olacağı etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.”

"HEDEF TÜRKİYE’Yİ E-İHRACATTA BÖLGESEL GÜÇ HALİNE GETİRMEK"

E-ihracatta Türkiye’nin küresel pazarlardaki varlığını büyütmek istediklerini belirten Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, “Trendyol olarak Türkiye'nin üretim gücünü ve girişimcilik potansiyelini global vitrine taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Teknolojimizi, lojistik yetkinliklerimizi ve pazarlama gücümüzü Türk üreticisinin hizmetine sunuyor, ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca müşteriye ulaştırıyoruz. E-ihracatta Türkiye’yi bölgesel bir güç haline getirecek yolculuğumuzda emin adımlara ilerliyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu iş birliğinin de binlerce üreticimizin küresel pazarlarda sürdürülebilir başarılar elde etmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz” diye konuştu.