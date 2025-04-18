Bulgari dünyanın en büyük mücevher üretim tesisini İtalya’nın Valenza bölgesinde açtı

Bulgari, 33 bin metrekarelik, dünyanın en büyük tek markalı mücevher üretim tesisinin açılışını törenle yaptı. Açılışa Bulgari CEO’su Jean-Christophe Babin, LVMH İtalya Başkanı Toni Belloni, Piyemonte Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Bölge Bakanı Elena Chiorino ile Girişimler ve Made in Italy Bakanlığı Müsteşarı Fausta Bergamotto katıldı.
Bulgari CEO’su Jean-Christophe Babin, 2029 yılına kadar 1600 kişiye istihdam sağlayacak tesisle ilgili, “Manifattura’mızın genişlemesi, yalnızca üretim kapasitesinin ve alanın iki katına çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda lüks sektörünün gelecekteki dönüşümüne dair cesur bir vizyonu hayata geçirmemizi sağlıyor” dedi.
Bulgari’nin tesisi enerjisini jeotermal ve güneş enerjisi sistemlerinden sağlıyor. Tesiste 4 bin 100’ün üzerinde güneş paneli bulunuyor. Tesisin açılışında, halka açık ilk mücevherat eğitim merkezi olan Scuola Bulgari de hayata geçirildi. Scuola Bulgari, altın işçiliği ve değerli taş yerleştirme alanlarında profesyonel eğitim programları sunarak, Valenza'nın zanaatkârlık mirasının sürekliliğini sağlamayı hedefliyor.
Yeni tesiste, saat kasalarının üretildiği bölüm de 3 bin 400 metrekareden 4 bin 400 metrekareye çıkartıldı.
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