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Bulgari dünyanın en büyük mücevher üretim tesisini İtalya’nın Valenza bölgesinde açtı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.04.2025 16:04
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Bulgari, İtalya’nın Valenza bölgesindeki Manifattura üretim tesisini genişleterek dünyanın en büyük mücevher üretim tesisini haline getirdi. Hedef, 2029'a kadar üretimi iki katına çıkartmak. Bulgari CEO’su Jean-Christophe Babin, açıklamada bulundu.

Bulgari dünyanın en büyük mücevher üretim tesisini İtalya’nın Valenza bölgesinde açtı

Bulgari, 33 bin metrekarelik, dünyanın en büyük tek markalı mücevher üretim tesisinin açılışını törenle yaptı. Açılışa Bulgari CEO’su Jean-Christophe Babin, LVMH İtalya Başkanı Toni Belloni, Piyemonte Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Bölge Bakanı Elena Chiorino ile Girişimler ve Made in Italy Bakanlığı Müsteşarı Fausta Bergamotto katıldı.

1600 KİŞİ ÇALIŞACAK

Bulgari CEO’su Jean-Christophe Babin, 2029 yılına kadar 1600 kişiye istihdam sağlayacak tesisle ilgili, “Manifattura’mızın genişlemesi, yalnızca üretim kapasitesinin ve alanın iki katına çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda lüks sektörünün gelecekteki dönüşümüne dair cesur bir vizyonu hayata geçirmemizi sağlıyor” dedi.

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YENİLENEBİLİR ENERJİYLE ÇALIŞIYOR

Bulgari’nin tesisi enerjisini jeotermal ve güneş enerjisi sistemlerinden sağlıyor. Tesiste 4 bin 100’ün üzerinde güneş paneli bulunuyor. Tesisin açılışında, halka açık ilk mücevherat eğitim merkezi olan Scuola Bulgari de hayata geçirildi. Scuola Bulgari, altın işçiliği ve değerli taş yerleştirme alanlarında profesyonel eğitim programları sunarak, Valenza'nın zanaatkârlık mirasının sürekliliğini sağlamayı hedefliyor.

SAATÇİLİK BÖLÜMÜ DE YENİLENDİ

Yeni tesiste, saat kasalarının üretildiği bölüm de 3 bin 400 metrekareden 4 bin 400 metrekareye çıkartıldı.

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İtalya
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