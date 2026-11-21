Türkiye'nin gıda devinden konkordato açıklaması geldi. Dardanel'in hâkim ortağı Niyazi Önen Holding, konkordato açıklamasında bulundu. KAP'a açıklama yapan şirket, güncel finansal görünümüne dair kritik bilgiler paylaştı.

KONKORDATO AÇIKLAMASI

Şirket yönetimi, mali durumlarına ilişkin yaptığı açıklamada konkordato ilan etme veya borçlarını yeniden yapılandırma gibi bir planlarının bulunmadığını belirtti. Ayrıca şirketin bono ve sukuk yoluyla sağladığı borçlanmaların tamamının ödendiğini ve bu kalemlerde mevcut borçlarının kalmadığını duyurdu.

Açıklamada özellikle bono ve sukuk ihraçlarından kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerin eksiksiz şekilde kapatıldığının altı çizildi.

Niyazi Önen Holding, finansal durumuna ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Grubumuzun mevcut finansal durumu itibarıyla finansal yeniden yapılandırma, konkordato veya benzeri bir sürece ihtiyacı bulunmamaktadır. Bono ve sukuk ihraçlarından kaynaklanan borçlarımızın tamamı kapatılmıştır. Faktoring borçlarımız ise vadesinde ve 2026 yıl sonu itibarıyla bitmiş olacaktır. Grubumuzun kredi borçları, çalıştığımız itibarlı bankalardan kullanılan kredilerle sınırlıdır."

DARDANEL'İN 2026 YILI CİRO HEDEFİ BELLİ OLDU

Holding, mevcut mali durumunun yanı sıra yıl sonu beklentilerini de yatırımcılarla paylaştı.

Şirketin tahminlerine göre 2026 yılı sonunda 370 milyon dolar ciroya ulaşılması bekleniyor. Aynı dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi kârın (FAVÖK) 45 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Grubun 2026 yılı için beklediği FAVÖK marjı ise yaklaşık yüzde 12 olarak açıklandı. Bu rakamların gerçekleşmiş sonuçlar değil, şirketin yıl sonuna yönelik finansal tahminleri olduğu belirtildi.