Dev şirketlerden peş peşe kötü haber! Mahkeme son noktayı koydu, yüzlerce çalışanı vardı... O şehirdeki firmalar iflas ediyor

Şirketlerin iflas haberleri medyaya yansımaya devam ediyor. Birçok sektörden peş peşe kötü haberler gelirken son olarak sanayi sektöründe isim yapmış Asman Çelik için mahkeme iflas kararını verdi.

YÜZLERCE ÇALIŞANI VARDI

Darboğaza giren Konya merkezli dev şirket, konkordato için mahkemeye başvurdu. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karara göre, Asman Çelik'in geçici ve kesin mühlet kararları ile ihtiyati tedbir hükümleri kaldırıldı.

Otomotiv, tarım, enerji ve gıda sektörlerine üretim yapan; özellikle cıvata, somun ve ağır sanayi ekipmanlarıyla tanınan firma, yüzlerce çalışana istihdam sağlıyordu.

GEÇEN SENE YANGIN ÇIKMIŞTI

Asman Çelik'in iflas kararının açıklandığı gün, bölgenin bir diğer önemli oyuncusu da 1 yıllık kesin mühlet aldı. Geçen yıl üretim tesisinde çıkan yangınla büyük darbe alan Osmanlı Otomotiv, yaşanan krizden çıkmak için konkordato ilan etti.

Şirkete Mayıs 2025'te verilen üç aylık geçici mühlet sürecinin sona ermesiyle 1 yılsüreyle kesin mühlet kararı verildi. Yine Konya'da faaliyet gösteren Klimaks Tarım'a üç ayın ardından, iki ay daha mühlet tanındı. Haskan Tarım isimli firmaya ise verilen geçici mühlet, karar kesinleşmeden kaldırıldı.

Kaynak: Sözcü