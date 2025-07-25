FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Dev şirketlerden peş peşe kötü haber! Mahkeme son noktayı koydu, yüzlerce çalışanı vardı... O şehirdeki firmalar iflas ediyor

Maliye zorlukların sonucunda şirketlerde konkordato ve iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Tekstilden gıda sektörüne kadar kötü haberler geliyorken sanayi devi bir şirket daha konkordato talebinde bulundu. Mahkeme dev firmanın konkordato talebini reddederek iflasına karar verdi.

Dev şirketlerden peş peşe kötü haber! Mahkeme son noktayı koydu, yüzlerce çalışanı vardı... O şehirdeki firmalar iflas ediyor
Ezgi Sivritepe

Şirketlerin iflas haberleri medyaya yansımaya devam ediyor. Birçok sektörden peş peşe kötü haberler gelirken son olarak sanayi sektöründe isim yapmış Asman Çelik için mahkeme iflas kararını verdi.

Dev şirketlerden peş peşe kötü haber! Mahkeme son noktayı koydu, yüzlerce çalışanı vardı... O şehirdeki firmalar iflas ediyor 1

YÜZLERCE ÇALIŞANI VARDI

Darboğaza giren Konya merkezli dev şirket, konkordato için mahkemeye başvurdu. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karara göre, Asman Çelik'in geçici ve kesin mühlet kararları ile ihtiyati tedbir hükümleri kaldırıldı.

Otomotiv, tarım, enerji ve gıda sektörlerine üretim yapan; özellikle cıvata, somun ve ağır sanayi ekipmanlarıyla tanınan firma, yüzlerce çalışana istihdam sağlıyordu.

Dev şirketlerden peş peşe kötü haber! Mahkeme son noktayı koydu, yüzlerce çalışanı vardı... O şehirdeki firmalar iflas ediyor 2

GEÇEN SENE YANGIN ÇIKMIŞTI

Asman Çelik'in iflas kararının açıklandığı gün, bölgenin bir diğer önemli oyuncusu da 1 yıllık kesin mühlet aldı. Geçen yıl üretim tesisinde çıkan yangınla büyük darbe alan Osmanlı Otomotiv, yaşanan krizden çıkmak için konkordato ilan etti.

Dev şirketlerden peş peşe kötü haber! Mahkeme son noktayı koydu, yüzlerce çalışanı vardı... O şehirdeki firmalar iflas ediyor 3

Şirkete Mayıs 2025'te verilen üç aylık geçici mühlet sürecinin sona ermesiyle 1 yılsüreyle kesin mühlet kararı verildi. Yine Konya'da faaliyet gösteren Klimaks Tarım'a üç ayın ardından, iki ay daha mühlet tanındı. Haskan Tarım isimli firmaya ise verilen geçici mühlet, karar kesinleşmeden kaldırıldı.

Kaynak: Sözcü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
iflas Konya Konkordato şirket haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
9 gün arayla öldürülmüşlerdi! İlayda ve Helin’in katilleri yakın arkadaş çıktı

9 gün arayla öldürülmüşlerdi! İlayda ve Helin’in katilleri yakın arkadaş çıktı

Belediye başkanı trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: Olay yerinden ilk görüntü

Belediye başkanı trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: Olay yerinden ilk görüntü

Gündem yaratacak Mehmet Şimşek iddiası! İşte yerine konuşulan isim…

Gündem yaratacak Mehmet Şimşek iddiası! İşte yerine konuşulan isim…

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ses getirecek iddia

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ses getirecek iddia

'İrtibatım iyi, vursa da zevk alıyorum' 6 ay buradalar 'Bizim için tatil gibi'

'İrtibatım iyi, vursa da zevk alıyorum' 6 ay buradalar 'Bizim için tatil gibi'

Dev şirketlerden peş peşe kötü haber! Mahkeme son noktayı koydu

Dev şirketlerden peş peşe kötü haber! Mahkeme son noktayı koydu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.