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Dünyanın en iyilerinden oldular! Sabancı, Koç, Akbank, Enka… Time Dergisi duyurdu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.09.2024 13:17
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Sabancı, Koç, Akbank, Enka… Dünyanın en iyi şirketleri arasına girdiler! Time Dergisi'nde yayımlandı. Dünyanın en değerli şirketi ABD'li Apple olurken, listeye Türkiye'den 4 şirket dahil edildi. Genel skora göre Sabancı Holding 405. sırada yer alarak Türkiye'den sıralamaya en tepeden giren kurum oldu.

Dünyanın en iyilerinden oldular! Sabancı, Koç, Akbank, Enka… Time Dergisi duyurdu

Time Dergisi ve Statista işbirliğiyle hazırlanan 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2024' listesi açıklandı. Listede Türkiye'den Sabancı Holding, Koç Holding, Akbank ve Enka İnşaat ve Sanayi de yer aldı. Listenin zirvesinde California merkezli teknoloji devi Apple bulunuyor. Apple'ın genel skoru 97,75 olarak belirlendi.

Time dergisi ve Statista şirketleri çalışan memnuniyeti, gelir artışı ve ESG (çevresel, sosyal, yönetişim) performanslarına göre değerlendirdi. Genel skora göre Sabancı Holding 405’inci sırada yer alarak Türkiye'den sıralamaya en tepeden giren kurum oldu. Sabancı Holding'in genel skoru 87,78 oldu. Sabancı Holding'i 87,74 skoruyla Koç Holding izledi. Koç Holding'ın sıralamadaki yeri ise 499 oldu.

Türkiye'den listeye giren Akbank'ın skoru 81,97, sıralaması ise 820 olarak belirlendi. Enka İnşaat ve Sanayi'nin skoru 79,67, sıralaması da 887 oldu.

SABANCI DÜNYA ÇAPINDA ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Sabancı Holding'in yüzde 44 oranında kadın yönetim kurulu üyesi bulunması, dünya çapında örnek gösterilen bir başarı olarak değerlendirildi.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, başarının sadece finansal tablolarla sınırlı olmadığını, sürdürülebilirlik ve çalışan memnuniyetine de büyük önem verdiklerini belirtti. Alper, şirketin kültürel ve operasyonel dönüşümünün dünya çapında takdir edilmesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

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şirket haberleri
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