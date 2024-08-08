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Ege Yapı GYO temettü dağıtmayı hedefliyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.08.2024 10:20
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Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, "Halka açılmasını hedeflediğimiz EgeYapı GYO ile temettü dağıtmayı da hedefliyoruz" diye konuştu.

Ege Yapı GYO temettü dağıtmayı hedefliyor

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı yeni halka açılacak gayrimenkul yatırım ortaklığı ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü, halka açılması hedeflenen EgeYapı GYO ile temettü dağıtmayı da hedeflediklerini belirtti.

Halka arz konusunda ilk adımı tamamladıklarını hatırlatan İnanç Kabadayı gazetecilerle yapılan sohbet toplantısında, “Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı dönüşüm iznini 21 Aralık 2023'te aldık. Bu izin ile birlikte, halka arz sürecinin ilk adımını da atmış olduk. Şimdi de halka arzın hazırlıklarını tamamlıyoruz. Kısa süre sonra bu konuda da ayrıca bir bilgilendirme yapmış olacağız. Halka arz için toplanan geliri, ağırlıklı projenin inşasında kullanacağız. Halka açılmasını hedeflediğimiz EgeYapı GYO ile temettü dağıtmayı da hedefliyoruz" dedi.

SPK tarafından düzenlenen proje gayrimenkul yatırım fonu hakkında da konuşan Kabadayı, “Biz de hazırlık yapıyoruz. Ciddi bir fırsat olacak sektör ve nitelikli yatırımcılar için. daha önce kurduğumuz GYF ve GSYF’miz var, bunların dönüşümü de mümkün. Kurallar netleştiğinde, ona göre ilerleyeceğiz, biraz bunu bekliyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm projelerinde ciddi bir fırsat olacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

"KONUTTA TALEP TARAFINDA EKSİK YOK"

Ege Yapı’nın halihazırda aktif satışta İstanbul’da iki, İzmir’de bir projesi bulunuyor. Ayrıca 4 proje ile ön talep aşamasında olduklarını hatırlatan Kabadayı, “Talep tarafında bir eksiklik eksik yok, erişilebilirlik noktasında tüketicinin alımını ertelediğini görüyoruz. 7 şantiyede aktif projemiz devam ederken, 16 yeni projemizi pazara hazır hale getirmek üzereyiz. Eylül’de 3’ünü devreye almayı hedefliyoruz. Elbette faizlerdeki ve kredilerdeki mevcut durum, satışlara negatif yansısa da buna kendi finansmanımızla çözümler üretiyoruz. 24 -48 ay vadeli seçenekler ile çözüm geliştiriyoruz. 2025’te faizlerin düşmeye başlayacağını ve konuta yönelik ilginin ihtiyaç kaynaklı artacağını öngörüyoruz. Hazırlıklarımızı buna göre de yapıyoruz. Türkiye’de hem konut üretimi hem kentsel dönüşüm işlerimiz için hazırlıklarımızı tamamlarken, yurtdışında da belli ülkelerde süreçlerin sonuna yaklaşıyoruz.” Yurt dışında taahhüt hizmetlerini sürdürdükleri bilgisini veren Kabadayı, “Rusya ve Azerbaycan’da devam eden taahhüt işlerimiz var, bunu taahhüt ve geliştirme tarafında daha batıya da taşımayı hedefliyoruz.” dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN ACİLEN GEÇİCİ KONUT ÜRETİMİ PLANLANMALI"

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, kentsel dönüşümün gündemde tutulması gereken en önemli konu olması gerektiğine vurgu yaparak, “İstanbul’a acilen geçici konut üretmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşüm için önemli bir ihtiyaç. Kira fiyatlarının bu hali, kentsel dönüşümü zorlaştıracak gibi görünüyor. Stok konut ihtiyacı önemli. Kamu tarafında %50+1 düzenlemesi ile kentsel dönüşüm artık daha hızlı yapılabilir ancak hareketliliği de sağlamak şart.” uyarısında bulundu. Sektörde konuşulan eleman sıkıntısı problemine de değinen Kabadayı, “Eleman sıkıntısı, nitelikli eleman önemli bir problem. Nitelikli operatörler, beyaz yaka, iş makineleri şu an bulmakta zorlanılan konular. Nitelikli teknik eleman, tekniker, kalfa, formen gibi nitelikli uzman ustalara ihtiyaç var.” dedi.

"TALEPTE DÜŞÜŞ YOK"

EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, sektörde bir kampanya olma ihtimali hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Emlak Konut GYO bir kampanya başlattı. İstenilen bir ilgi olamadı ama bankaların hazırladığı bir kampanya da şu an görünmüyor. Açık biraz burada. Nitekim bizim aldığımız talepler konusunda bir düşüş yok. Biz de dönem dönem ödeme kampanyaları yapıyoruz. Ödemeyi rahatlatacak alternatifler sunuyoruz.” dedi. Artık sektördeki maliyetlerin de eskisi kadar volatil olmadığına dikkat çeken Güneş, “İnşaat maliyetlerinde biraz rahatlama hissediyoruz ama arsa maliyetleri tarafında halen yüksek seviyede. Dünya genelinde emtialar gevşedi, yüzde demir cevheri geriledi, bu da maliyetlerde biraz yumuşamaya sebep oldu ama doğalgaz ve akaryakıt maliyetleri önemli, burası fiyatlarımızı etkiliyor. Fakat aşırı volatil dalgalanma artık yok diyebilirim.” dedi.

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