En görkemli aşiret düğünü! Takı 5 saat sürdü, 14 kişi anca sayabildi... Ortaya çıkan rakam ağızları açık bıraktı

Van'da düzenlenen aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada ise 6 buçuk milyon TL takıldı.

5 BİN KİŞİ KATILDI

Van'da Xelilan Aşireti'nin önde gelen isimlerinden iş adamı Orhan Cintan'ın kardeşi eski Bostaniçi Belediye Başkanı Halil Cintan'ın yeğeni Orhan Cintan, iş adamı İdris Parlak'ın kızı Bahar Parlak ile dünya evine girdi. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişinin katılım sağladığı düğün son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı.

5 SAAT SÜRDÜ! 2 KİLO ALTIN 6 MİLYON LİRADAN FAZLA NAKİT

1 ton etin tüketildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Yaklaşık 5 saat süren takı töreni sonunda damada 6 buçuk milyon TL bahşiş, geline ise 2 kilo altın takılırken, masaya konulan paraları ise 14 kişi saydı.

9 BİN KİŞİYE YEMEK DAĞITILDI

Düğün töreni sonunda katılımcılara teşekkür eden toy büyüğü iş adamı Haşim İnan, gelin ve damada bir ömür mutluluklar dileyerek, "Çok güzel bir düğün oldu. Düğünümüze Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan katılım sağlandı.

İki gün süren düğünümüzde yaklaşık 9 bin kişiye yemek ikramı yapıldı. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Damadın Abisi Ünal Cintan ise gelen bütün misafirlere teşekkür ederek, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diledi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır