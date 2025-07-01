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En görkemli aşiret düğünü! Takı 5 saat sürdü, 14 kişi anca sayabildi... Ortaya çıkan rakam ağızları açık bıraktı

Van son zamanların en görkemli düğünlerinden birine tanıklık etti. İki gün süren aşiret düğününe İran ve Irak'tan da katılım sağlandı. 9 bin kişiye yemek dağıtıldı. Takı töreni 5 saat sürdü. Toplanan paraları 14 kişi anca sayabildi. Düğünde geline 2 kilo altın damada ise 6 milyon liradan fazla nakit para takıldı. Düğüne aşiret liderleri, siyasiler, kanaat önderleri ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

En görkemli aşiret düğünü! Takı 5 saat sürdü, 14 kişi anca sayabildi... Ortaya çıkan rakam ağızları açık bıraktı

Van'da düzenlenen aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada ise 6 buçuk milyon TL takıldı.

En görkemli aşiret düğünü! Takı 5 saat sürdü, 14 kişi anca sayabildi... Ortaya çıkan rakam ağızları açık bıraktı 1

5 BİN KİŞİ KATILDI

Van'da Xelilan Aşireti'nin önde gelen isimlerinden iş adamı Orhan Cintan'ın kardeşi eski Bostaniçi Belediye Başkanı Halil Cintan'ın yeğeni Orhan Cintan, iş adamı İdris Parlak'ın kızı Bahar Parlak ile dünya evine girdi. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişinin katılım sağladığı düğün son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı.

En görkemli aşiret düğünü! Takı 5 saat sürdü, 14 kişi anca sayabildi... Ortaya çıkan rakam ağızları açık bıraktı 2

5 SAAT SÜRDÜ! 2 KİLO ALTIN 6 MİLYON LİRADAN FAZLA NAKİT

1 ton etin tüketildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Yaklaşık 5 saat süren takı töreni sonunda damada 6 buçuk milyon TL bahşiş, geline ise 2 kilo altın takılırken, masaya konulan paraları ise 14 kişi saydı.

En görkemli aşiret düğünü! Takı 5 saat sürdü, 14 kişi anca sayabildi... Ortaya çıkan rakam ağızları açık bıraktı 3

9 BİN KİŞİYE YEMEK DAĞITILDI

Düğün töreni sonunda katılımcılara teşekkür eden toy büyüğü iş adamı Haşim İnan, gelin ve damada bir ömür mutluluklar dileyerek, "Çok güzel bir düğün oldu. Düğünümüze Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan katılım sağlandı.

En görkemli aşiret düğünü! Takı 5 saat sürdü, 14 kişi anca sayabildi... Ortaya çıkan rakam ağızları açık bıraktı 4

İki gün süren düğünümüzde yaklaşık 9 bin kişiye yemek ikramı yapıldı. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

En görkemli aşiret düğünü! Takı 5 saat sürdü, 14 kişi anca sayabildi... Ortaya çıkan rakam ağızları açık bıraktı 5

Damadın Abisi Ünal Cintan ise gelen bütün misafirlere teşekkür ederek, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diledi.

En görkemli aşiret düğünü! Takı 5 saat sürdü, 14 kişi anca sayabildi... Ortaya çıkan rakam ağızları açık bıraktı 6

En görkemli aşiret düğünü! Takı 5 saat sürdü, 14 kişi anca sayabildi... Ortaya çıkan rakam ağızları açık bıraktı 7

En görkemli aşiret düğünü! Takı 5 saat sürdü, 14 kişi anca sayabildi... Ortaya çıkan rakam ağızları açık bıraktı 8

En görkemli aşiret düğünü! Takı 5 saat sürdü, 14 kişi anca sayabildi... Ortaya çıkan rakam ağızları açık bıraktı 9

En görkemli aşiret düğünü! Takı 5 saat sürdü, 14 kişi anca sayabildi... Ortaya çıkan rakam ağızları açık bıraktı 10

En görkemli aşiret düğünü! Takı 5 saat sürdü, 14 kişi anca sayabildi... Ortaya çıkan rakam ağızları açık bıraktı 11Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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