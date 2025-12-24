Enerji devinden dev satış: Anlaşmaya yaklaştı, Castrol için fiyat belli oldu

Dünyanın enerji devlerinden BP'nin madeni yağlar birimi Castrol'ün çoğunluk hissesinin yatırım şirketi Stonepeak'e satışı konusunda anlaşmaya yaklaştığı öğrenildi.

NTV'nin aktardığı bilgilere göre; Wall Street Journal'ın, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu anlaşma Castrol'ün borçları da dahil olmak üzere toplam değerini yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde belirliyor. Kaynakların, görüşmelerin ileri bir aşamada olduğunu fakat anlaşmanın henüz kesinleşmediğini belirttiği aktarıldı. Satışın gerçekleşmesi durumunda BP'nin Castrol'de azınlık payını elinde tutmaya devam edebileceği kaydedildi.

YÜZDE 65'İ SATILABİLİR

İddialar arasında, BP'nin Castrol'ün yüzde 65'ini yaklaşık 6 milyar dolara satacağının da yer aldığı belirtildi. Satış görüşmelerinin nihayete ulaşmasına ilişkin herhangi bir zaman dilimi belirtilmese de bugün açıklama yapılabileceğinin öne sürüldüğü aktarıldı.

BP'NİN EN BÜYÜK SATIŞI OLABİLİR

BP'nin bugüne kadar yaptığı en büyük satışın Castrol olabileceği kaydedilirken, BP'nin yenilenebilir enerji alanında attığı adımlarını satıştan gelecek gelirle pekiştirmesinin beklendiği belirtildi.

STONEPEAK DEV VARLIĞI YÖNETİYOR

Stonepeak'in enerji alanındaki varlığını artırmak için çabaladığı ve Stonepeak'in yaklaşık olarak 80 milyar dolarlık varlığı yönettiği de belirtildi.