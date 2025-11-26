Fenerbahçe'den dev sermaye hamlesi: Şirket sermayesi 5 milyar TL artırılıyor

Sarı-Lacivertli Kulüp, Sermaye Artırımına Gidiyor

Fenerbahçe Futbol A.Ş., yatırımcılarını ve taraftarlarını heyecanlandıran bir kararla şirket sermayesini önemli ölçüde artırıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, mevcut 1 milyar 250 milyon TL olan sermayenin, tamamı nakit bedelli olmak üzere yüzde 400 oranında artırılarak 6 milyar 250 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildiği belirtildi. Bu karar, kulübün finansal stratejileri açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Sermaye artırımının detaylarına göre, Fenerbahçe, nakden artırılan 5 milyar lira sermayeyi temsil edecek payların 205 milyon lira nominal değerli kısmının (A) Grubu nama yazılı ve 4 milyar 795 milyon lira nominal değerli kısmının ise (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesini ve B Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasını kararlaştırdı.

Fenerbahçe'nin bu önemli sermaye artırımı kararı, kulübün finansal geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Yatırımcıların ve taraftarların bu gelişmeye nasıl tepki vereceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.