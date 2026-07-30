Garanti BBVA'dan 2026'nın ilk yarısında 64,4 milyar TL net kar

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, 30 Haziran 2026 tarihli yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin aktif büyüklüğü söz konusu dönemde 5,2 trilyon lira seviyesinde gerçekleşirken ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 3,9 trilyon lira oldu.

Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığını yüzde 66,2 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Toplam müşteri mevduatları yüzde 9,8 büyüyerek 3,5 trilyon liraya ulaşırken bankanın bu alandaki pazar payı yüzde 10,9 seviyesine geldi. Vadesiz müşteri mevduatlarının toplam müşteri mevduatları içindeki payı ise yüzde 38 oldu.

Bankanın sermaye yeterlilik oranı, yüzde 12,16 seviyesindeki yasal limitlerin üzerinde, yüzde 15,9 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında bankanın ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 28,1, ortalama aktif karlılığı ise yüzde 2,7 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında 64 milyar 424 milyon lira net kar elde eden bankanın toplam canlı krediler, Türk lirası krediler ve yabancı para krediler pazar payları, sırasıyla yüzde 11,1, yüzde 12,5 ve yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. Donuk alacak oranı ise yüzde 3,6 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır