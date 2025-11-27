FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Garanti BBVA Yatırım kendi varantlarını ihraç etmeye başladı

Garanti BBVA Yatırım, ürün çeşitliliğini artırmak ve yatırım stratejilerini desteklemek amacıyla kendi varantlarını ihraç etmeye başladı.

Garanti BBVA Yatırım kendi varantlarını ihraç etmeye başladı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Yatırım, ekim ayında gerçekleştirdiği 5 dayanak varlığa dayalı varant ihracını, kasım ayında 15'e çıkararak bu alandaki faaliyetlerini genişletti.

Yatırımcılar, artık, Garanti BBVA Yatırım'ın ihraç ettiği varantlar aracılığıyla, Aselsan, Emlak Konut ve Türk Hava Yolları gibi Borsa İstanbul'un önde gelen şirketlerinin hisse performansına dayalı yatırım fırsatlarına erişebiliyor.

Esnek işlem yapısı ve kaldıraç etkisi sayesinde portföylerini çeşitlendirme imkanı bulan yatırımcılar, farklı piyasa koşullarında stratejilerini güçlendirme fırsatı elde ediyor.

Kaldıraç özelliği sayesinde varantlar, farklı piyasa senaryolarında getiri potansiyeli sunan önemli yatırım araçları arasında yer alıyor.

Garanti BBVA Yatırım kendi varantlarını ihraç etmeye başladı 1

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Hülya Türkmen, Garanti BBVA Yatırım'da müşterilerin yatırım süreçlerini kolaylaştıran ve stratejilerini çeşitlendiren çözümler sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Türkmen, "Varant ihracına başlamamız, söz konusu vizyonun önemli bir parçası. Müşterilerimize yatırım dünyasının sunduğu farklı fırsatlara Garanti BBVA Yatırım güvencesiyle erişme imkanı sunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş Bankasından 1,2 milyar dolarlık sürdürülebilir sendikasyon kredisiİş Bankasından 1,2 milyar dolarlık sürdürülebilir sendikasyon kredisi
DenizBank'ın sendikasyon kredisine 1 milyar doların üzerinde talepDenizBank'ın sendikasyon kredisine 1 milyar doların üzerinde talep

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Garanti BBVA yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.