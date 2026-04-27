Google imzayı attı! Güney Kore'de kurulacak

Google, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yapay zeka kampüsü kuruyor. Şirket için dünyada bir ilk olacak merkez, yerel mühendis ve girişimlerle iş birliğini artıracak.

Begüm Özkaynak
Reuters'ta yer alan habere göre; Güney Kore ile Google, yapay zeka alanında iş birliğini derinleştirmek amacıyla başkent Seul'de bir "Yapay zeka kampüsü" kurmak için anlaşmaya vardı. Açıklama, Cumhurbaşkanlığı politika danışmanı Kim Yong-beom tarafından yapıldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, pazartesi günü Seul'de Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis ile bir araya geldi. Görüşme kapsamında Bilim Bakanlığı ile Google arasında söz konusu kampüse ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı.

DÜNYADA BİR İLK OLACAK

Yetkililerin verdiği bilgilere göre kurulacak Google AI kampüsü, şirketin bu ölçekteki ilk merkezi olacak. Güney Kore tarafı, ABD'deki Google merkezinden en az 10 mühendisin Seul'e gönderilmesini talep etti. Hassabis ise bu talebi değerlendireceklerini ifade etti.

YENİ NESİL YAPAY ZEKA EĞİTİMİ

Hassabis, ortaklık kapsamında genç neslin yapay zeka teknolojilerinde eğitilmesine katkı sağlamak istediklerini belirterek, kampüs bünyesinde staj programları ve çeşitli eğitim projelerinin hayata geçirileceğini söyledi.

DEV ŞİRKETLERLE ORTAK PROJELER

DeepMind'ın, Samsung, SK Hynix, Hyundai bünyesindeki Boston Dynamics ve LG gibi Koreli teknoloji devleriyle iş birliklerini derinleştirmeyi hedeflediği aktarıldı. Hassabis, Güney Kore'yi çipten robotiğe kadar yapay zekanın tüm kritik alanlarında "Güçlü bir sanayi üssü" olarak tanımladı.

