Günün öne çıkan şirket haberleri! İş birlikleri, sermaye artırımı, pay alımları… Borsa yatırımcısı için ipucu (27 Mayıs 2024)

Bugün iş dünyasında birçok heyecan verici gelişme yaşanıyor. Şirketler stratejik ortaklıklar kurarak güçlerini birleştiriyor, büyüme hedeflerine ulaşmak için adımlar atıyor ve geleceğe yönelik yatırım projelerine odaklanıyor. Sermaye artırımları, yeni iş anlaşmaları ve yapılan değişiklikler de iş dünyasının dinamizmini yansıtıyor. Şirketlerin kararlılığı ve inovasyona dayalı stratejileri, günümüzde en çok konuşulan konular arasında. Bu gelişmeler piyasaları etkileyerek iş dünyasının geleceğini şekillendirecek önemli konuları yansıtıyor. İşte günün dikkat çeken şirket haberlerinden bazıları...

• Altınkılıç Gıda’nın 33.885.000 payının pay başına 22,98 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

• ALKLC.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 – 30 Mayıs’ta toplanacak.

• Horoz Lojistik’in 24.600.000 payının pay başına 55,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

• HOROZ – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 – 30 – 31 Mayıs’ta toplanacak.

• Yiğit Akü’nün 75.000.000 payının pay başına 34,68 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

• YIGIT – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 – 30 – 31 Mayıs’ta toplanacak

• ALTNY ARZUM FRIGO ORCAY SRVGY – VBTS kapsamında şirket paylarına 26 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• A1CAP – 100 milyon TL sermayeli A1 Capital Portföy unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

• A1CAP – 182 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• ASELS – JCR tarafından şirketin kredi notu ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.

• AGROT – Ziraat Bankası'ndan 42 milyon TL tutarındaki sübvansiyonlu kredinin ilk diliminin kullanıldığı açıklandı.

• CEMAS – Şirketin bağlı ortaklığı Özışık İnşaat’ın Ankara’daki 57.293 m2’lik arsayı 54,7 milyon TL bedelle IEYHO’dan satın almasına karar verildiği açıklandı.

• CVKMD – Şirketin Balıkesir’deki Sarıalan Altın Madeni sahasında gerçekleştirilmesi planlanan yatırım faaliyetleri kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi’nin %185 revize edilerek 2,4 milyar TL’ye ulaştığı açıklandı.

• ETILR – Soğuk Hava Deposu Tesisi Kurulumu projesi kapsamında Bakanlık Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na başvuru yapıldığı açıklandı.

• EKOS – Şirketin Hitachi Energy ile 1,4 milyon euro tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

• EKOS – Halka arzdan elde edilen fonun 168,3 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

• EUPWR – Şirketin 560 bağlı ortaklığı Peak PV Solar Teknolojileri’nin GESAN’ın üstlendiği Ceylan İşletme Öztüketim GES projesi işini üstleneceği, sözleşme bedelinin 2,8 milyon dolar olduğu, aynı projede şirketin elektriksel ekipmanlarının teminini ve konstrüksiyon imalatını gerçekleştireceği, sözleşmenin 2 milyon dolar bedelli olduğu açıklandı.

• EGGUB – JCR tarafından şirketin kredi notu ve not görünümünün teyit edildiği açıklandı.s

• GARAN – Yurt dışında 6 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• GESAN – Şirketin Ceylan İşletme arazilerine GES yapılması kapsamında 7,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.

• GOLTS – Şirket tarafından Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında başlatılan Döner Fırın 2 Atık Besleme Sistemi yatırımının tamamlandığı ve deneme yakması çalışmalarına başlandığı açıklandı.

• GLCVY – Şirketin GARAN’ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 226,2 milyon TL büyüklüğündeki 1 bireysel portföyün ihalesine en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklandı.

• KARYE – Koray Holding tarafından 1.283.029 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• MAGEN – Margun Climatech B.V.‘nın, Romanya'da %100 bağlı ortaklığı olarak 250.000 euro sermayeli Margun Romania Climatech SRL unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

• METUR – Şirketin %100 pay sahibi olduğu Kare 1 Güneş Enerjisi’nin sermayesinin 1,9 milyon TL’den 25 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.

• TOASO – Rekabet Kurulu’nun Stellantis devralınmasına ilişkin nihai inceleme süresinin uzatıldığı açıklandı.

• ODINE – Halka arzdan elde edilen fonun 1,8 milyon TL’sinin yurt dışı yatırımlarında, 37,2 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 4,9 milyon TL’sinin yeni ürün ve çözümlerin finansmanında kullanıldığı açıklandı.

• ONRYT – Şirket payları 28 Mayıs’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

• PEGYO – Şirket unvanının Pera Yatırım Holding olarak değiştirildiği açıklandı.

• RGYAS – Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, 8.939.191 adet paya 125,94 TL ortalama fiyattan fiyat istikrarı uygulandığı açıklandı.

• RALYH – 3,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• SKYLP – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

• SOKE – Şirketin Ankara Sincan’daki fabrikasında gerçekleşen yatırım ve revizyon çalışmaları kapsamında 800 ton/gün olan buğday işleme kapasitesinin 841,6 ton/güne yükseltildiği açıklandı.

• TERA – 1,7 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• VANGD – Şirketin %49 bağlı ortaklığı Metross Turşu’nun sermayesinin 11 milyon TL’den 61 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.

• YBTAS – Şirkete ait Yozgat çimento fabrikasının atık besleme ünitesinde yangın çıktığı, yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

• ZOREN – Şirketin, İsrail'de doğrudan ortağı olduğu Ezotech Electric, Solad Energy ve Adnit Real Estate şirketlerindeki paylarının tamamını satması için Hisse Alım Sözleşmeleri imzaladığı açıklandı.

PAY ALIM SATIM

• ALARK – Dalia Garih tarafından 112,00 TL fiyattan 4.350.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,04’e geriledi.

• ALARK – Leyla Alaton tarafından 112,00 TL fiyattan 6.525.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,77’ye geriledi.

• CUSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 det pay 24,14 – 24,22 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ERSU – Melisa Akman İpeker tarafından 23,34 – 23,70 TL fiyat aralığından 82.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,90’a yükseldi.

• GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 485.000 adet pay 15,34 – 15,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

• IMASM – Pardus Portföy tarafından 4.645.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,30’ya geriledi.

• KLSYN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 5,95 TL fiyattan geri alındı.

• MPARK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 288,75 – 299,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• RYGYO – Egemen Döven tarafından 39,34 – 39,50 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,85’e yükseldi.

• YUNSA – Şirket sermayesinin 60 milyon TL’den %700 oranında bedelsiz olarak 420 milyon TL artışla 480 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

SERMAYE ARTIRIM

• EUPWR – Şirket sermayesinin 220 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 440 milyon TL artışla 660 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• HUNER – Şirket sermayesinin 580 milyon TL’den %72,4 oranında bedelli olarak 420 milyon TL nakden artışla 1 miyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.968.288 adet pay 28 – 29 Mayıs’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

• JANTS – Şirket sermayesinin 88,2 milyon TL’den %693,2 oranında bedelsiz olarak 611,8 milyon TL artışla 700 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• SASA – Tahsisli sermaye artırımının gerçekleştiği açıklandı.

Kaynak: İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



