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İki dev şirket satışta! 68 yıllık İstikbal mobilya ihaleye çıkıyor, bedeli dudak uçuklattı... Satın alan borçlarından da sorumlu olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) "Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ve İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni satışa çıkardı. Detayları da paylaşılan ilanda, ihale tarihleri ve ihale katılım ücretlerine kadar her şey açıklandı. Peki dev şirketlerin satışı için şartlar neler? İşte detaylar...

İki dev şirket satışta! 68 yıllık İstikbal mobilya ihaleye çıkıyor, bedeli dudak uçuklattı... Satın alan borçlarından da sorumlu olacak
Ezgi Sivritepe

Geçtiğimiz aylarda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya'yı satmıştı. Bellona'nın yeni sahibi bayilerini ortaklaşa kurdukları Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ. olmuştu. Şirket, Bellona'yı 8 milyar 100 milyon lira karşılığında satın almıştı. TMSF'nin İstikbal Mobilyayı da satması bekleniyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre İstikbal de satışa çıktı.

İki dev şirket satışta! 68 yıllık İstikbal mobilya ihaleye çıkıyor, bedeli dudak uçuklattı... Satın alan borçlarından da sorumlu olacak 1

İSTİKBAL MOBİLYA SATILIYOR

Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki İstikbal Mobilya paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle “Şartname”de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sunacak.

İki dev şirket satışta! 68 yıllık İstikbal mobilya ihaleye çıkıyor, bedeli dudak uçuklattı... Satın alan borçlarından da sorumlu olacak 2

İstikbal Mobilya için muhammen bedel 12,5 milyar TL olarak belirlenirken, ihaleye katılım teminatı 625 milyon TL olacak.
İhale 30 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Teklifler, yatırımcılar ve/veya bunların yasal temsilcileri huzurunda açılacak. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacak.

İki dev şirket satışta! 68 yıllık İstikbal mobilya ihaleye çıkıyor, bedeli dudak uçuklattı... Satın alan borçlarından da sorumlu olacak 3

AKFEL GAZ GRUBU DA SATIŞA ÇIKIYOR

"Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"; Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Avrasya Gaz AŞ’de bulunan hisselerinden oluşuyor.

İki dev şirket satışta! 68 yıllık İstikbal mobilya ihaleye çıkıyor, bedeli dudak uçuklattı... Satın alan borçlarından da sorumlu olacak 4

Bütünlük için muhammen bedel 21 milyon dolar olarak belirlendi. İhaleyi Kazanan”, “İhale Bedeli” dışında, “Şirketler”in 27.06.2025 tarihi itibarıyla 173.668.802,48 dolar ana para meblağlı kredi borçları ile “Şirketler”in kamu borçları ve diğer borçlarından da sorumlu ve ödemekle yükümlü olacak.

İki dev şirket satışta! 68 yıllık İstikbal mobilya ihaleye çıkıyor, bedeli dudak uçuklattı... Satın alan borçlarından da sorumlu olacak 5

İhale 29.07.2025 tarihinde, saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacak.

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TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı ihale gaz mobilya satış
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