Kuveyt Türk'ten 2025'in 9 ayında 29,4 milyar lira net kar

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Öz kaynaklarını 108,6 milyar liraya, aktif büyüklüğünü ise 1,22 trilyon liraya ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini korurken, katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Kuveyt Türk'ün toplam fonlama tabanı (toplanan fonlar ve mevduat dışı kaynaklar) büyüklüğü 973,4 milyar liraya, kullandırılan fon büyüklüğü ise 589 milyar liraya yükselirken, net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 29,4 milyar lira şeklinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, aktif büyüklüklerini yılbaşından bu yana yüzde 43 büyüterek 1,22 trilyon lira seviyesine çıkarttıklarını ve sektörün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kullandırdıkları fon büyüklüğünün yıl sonuna göre yüzde 35 artışla 589 milyar liraya, toplam fonlama tabanlarının yüzde 38 artışla 973,4 milyar liraya yükseldiğine değinen Uyan, "Net karımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 29,4 milyar liraya ulaştı. Bu tablo, sürdürülebilir büyümeyi önceleyen vizyonumuzun ve müşteri odaklı stratejilerimizin yansımasıdır." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır