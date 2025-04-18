Moda devi o markaya satıldı! Koskoca sektörde bu birleşme tüm taşları yerinden oynatacak...

İtalyan moda devi Prada, Versace'yi 1,25 milyar euro karşılığında satın almıştı. Dev moda devinin Versace'yi satın alması, küresel sahnede daha etkin görünme çabası olarak görülüyor. Ayrıca, Prada'nın perakende ağı ve operasyonel uzmanlığı, , Versace’nin mağaza zincirini yeniden yapılandırmak ve özellikle genç nesillere hitap eden Miu Miu gibi yan markalarla sinerji oluşturmak için de kullanılabilir.

İTALYA'NIN MODA RÜZGARI DEĞİŞECEK

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Prada Grup'un CEO'su Andrea Guerra, satın almanın Versace’nin marka kimliğini korurken, sürdürülebilir gelir artışı sağlama hedefiyle gerçekleştiğini belirtti. Satın alma işlemi sadece ticari hamle olarak değil aynı zamanda İtalya modasının da yeniden tanımlanması olarak düşünülüyor.

PRADA İÇİN FİNANSAL YÜK AMA...

İtalya'da Valentino, Cerruti ve Emporio Armani gibi markalar için çalışan Deniz Mercan, satın alma işleminin ardından nelerin olabileceğini paylaştı. Mercan, Prada’nın yaklaşık 1,6 milyar dolarlık yeni borçlanma yapmasını gerekeceğini ifade ederek, "Bu finansal yük, şirketin mali dengesini etkileyebilir. Yani artı ve eksileri olan bir yatırım ama risk almaya değer gibi gözüküyor" sözlerini kullandı.