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Rekabet Kurulu Google'a soruşturma açtı! Detayları belli oldu

Rekabet Kurumu, Google’a “gücü kötüye kullanma” soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında reklamverenlere karşı adil olmayan uygulamalarda bulunup bulunmadığı incelenecek.

Rekabet Kurulu Google'a soruşturma açtı! Detayları belli oldu
Ezgi Sivritepe

Rekabet Kurulu, Google'ın çevrim içi reklamcılık pazarındaki hakim konumunu "Performance Max" (PMAX) kampanyası aracılığıyla kötüye kullanıp kullanmadığını belirlemek üzere soruşturma başlattı.

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Kurul'dan yapılan açıklamada, Google’ın 2021 yılında tanıttığı PMAX kampanyasının, reklamverenlere Google Ads platformundaki tüm reklam alanlarına tek bir kampanya üzerinden erişme imkânı sunan hedef odaklı bir reklam modeli olduğu hatırlatıldı.

Google’ın PMAX isimli reklam kampanyası aracılığıyla çevrim içi reklamcılık alanındaki gücünü diğer reklam hizmetlerine taşıyıp taşımadığı, reklamverenlere karşı adil olmayan uygulamalarda bulunup bulunmadığı ve veri birleştirme yoluyla rekabeti engelleyip engellemediğinin değerlendirileceği belirtildi.

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Açıklamada şöyle denildi:

"Soruşturma konusunu GOOGLE’ın, Google Ads’te yer alan bir kampanya türü olan Perfomance Max (PMAX) kampanyası aracılığıyla çevrim içi arama bazlı reklamcılık hizmetlerindeki gücünü diğer çevrim içi reklamcılık hizmetlerine aktarmak, PMAX kampanyasını kullanan reklamverenlere yönelik sömürücü uygulamalarda bulunmak ve veri birleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları oluşturmaktadır."

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Google rekabet kurulu
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