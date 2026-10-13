Sahibinden 'Yanlış yaptık' itirafı: Bir şubesini daha kapatıyor

İngiltere'nin ünlü pastane zinciri Get Baked'ın kurucusu Rich Myers, şirketin Covent Garden şubesinin kapatılacağını açıkladı. Myers, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Londra'daki şube ile ilgili yanlış karar verdiklerini belirtti.

The Sun'da yer alan habere göre; Myers, Londra'daki popüler şubenin beklentileri karşılamadığını ve "yanlış yaptıklarını" ifade etti.

Tavistock Street'teki mağazanın kapanacağı kesin tarih paylaşımda açıklanmadı. Marka, brownie, kek ve kurabiye gibi çeşitli unlu mamulleriyle tanınıyor.

"İŞE YARAMADI, YANLIŞ YAPTIK"

Sosyal medyadaki paylaşımında Myers şu ifadeleri kullandı: "Yani Covent Garden işe yaramadı, yanlış yaptık. Konum yanlıştı, vizyon yanlıştı, ticari açıdan kötü bir hamleydi ve burayı kapattık" dedi.

Bu gelişme, Get Baked'ın Leeds şubesinin de bu yılın başında kapanmasının ardından geldi. Ocak ayında, Headingley'de beş yıldır faaliyet gösteren şube, işletme vergilerinin yarattığı mali baskı ve hızla artan yaşam maliyetleri krizinin ardından faaliyetlerini durdurdu.

Marka, bundan böyle yalnızca Manchester'daki Stevenson Square'de bulunan amiral mağazasını fiziksel olarak işletmeye devam edecek.