Şekerbank'tan yılın ilk yarısında yüzde 32 büyüme

Şekerbank, 30.06.2026 tarihli konsolide olmayan mali tablolarına göre 2026 yılının ilk yarısında aktif büyüklüğünü yıl sonuna kıyasla yüzde 32 artışla 268,9 milyar TL seviyesine yükseltti. Şekerbank'ın ilk altı aylık net karı solo bazda 1,5 milyar TL, konsolide bazda ise 2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şekerbank, ilk altı aylık dönemde yüzde 30 artışla toplam nakdi ve gayri nakdi kredi büyüklüğünü 172,3 milyar TL seviyesine çıkardı. Banka, fonlama kaynaklarını çeşitlendirirken mevduat tabanını kuvvetlendirmeye devam ederek, Haziran 2026 itibarıyla solo bazda toplam mevduat hacmini yüzde 21 artışla 169,7 milyar TL'ye yükseltti. Aynı dönemde bireysel tasarruf sahiplerinin müşteri mevduatları içerisindeki payı yüzde 60 olarak gerçekleşti.

30 Haziran 2026 itibarıyla güçlü sermaye rasyolarını koruyan Şekerbank'ın konsolide bazda sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 23,27 solo bazda ise yüzde 21,31 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır