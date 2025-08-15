Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi! Mahkeme noktayı koydu: Tasfiye edilecek

İhracat–ithalat faaliyetleriyle sektörde güçlü bir konuma sahip olan Atak Kumaş Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. için mahkeme kararını verdi. Geçtiğimiz yıl konkordato başvurusu yapan şirket, sürecin ardından mali yapısını toparlayamadı.

DAHA FAZLA DAYANAMADI

İkinci kez başvuran tekstil devinin bu girişimi de başarısız olunca mahkeme son kararını verdi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 9 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/215 esas sayılı kararla şirketin borca batık durumda olduğuna hükmetti ve iflasın aynı gün saat 14.50 itibarıyla açılmasına karar verdi.



ALACAKLILAR SIRADA!

Mahkeme, konkordato tedbirlerini kaldırarak süreci sonlandırdı ve konkordato komiserlerinin görevine son verdi. İflasın ardından şirketin mal varlıkları tasfiye edilecek ve ödemeler, alacaklı sırasına göre yapılacak.



T.C. Bursa İflas Dairesi’nin 10 Temmuz 2025 tarihli resmi ilanında, iflas kararının İcra İflas Kanunu’nun 166. maddesi gereğince ilan edildiği kaydedildi.