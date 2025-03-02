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Ünlü restoran zincirinde skandal yaşanıyor! Müşterilerin bilgileri çalındı, şirketten kritik uyarı geldi: "Dikkatli olun"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
02.03.2025 10:11
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BNS Gıda, markalarından SushiCo’nun sistemlerinde 28 Şubat 2025 tarihinde bir veri güvenliği ihlali yaşandığını açıkladı. Şirketten yapılan duyuruya göre, yetkisiz erişim sonucunda bazı müşteri bilgilerinin açığa çıktığı ancak finansal verilerin bu ihlalden etkilenmediği belirtildi.

Ünlü restoran zincirinde skandal yaşanıyor! Müşterilerin bilgileri çalındı, şirketten kritik uyarı geldi: "Dikkatli olun"

Açıklamada, sızdırılan veriler arasında müşteri isimleri, soy isimleri, iletişim bilgileri ve sipariş detaylarının bulunduğu ifade edilirken, kredi kartı bilgilerinin şirket sistemlerinde saklanmadığı ve herhangi bir finansal risk oluşturmadığı vurgulandı.

SİBER GÜVENLİK EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

BNS Gıda, olayın ardından siber güvenlik uzmanlarıyla kapsamlı bir inceleme başlattıklarını ve güvenlik açıklarının giderildiğini duyurdu. Şirket, benzer durumların tekrar yaşanmaması için ek güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.

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DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE KARŞI UYARI

Müşterilere dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan şirket, şüpheli e-posta, SMS veya telefon aramalarına karşı temkinli olunmasını tavsiye etti.

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MÜŞTERİLER İÇİN DESTEK HATTI OLUŞTURULDU

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen müşteriler için özel bir destek hattı oluşturulduğu bildirildi.

(CNBC-E)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık restoran sushi siber güvenlik veri
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