Ünlü restoran zincirinde skandal yaşanıyor! Müşterilerin bilgileri çalındı, şirketten kritik uyarı geldi: "Dikkatli olun"

Açıklamada, sızdırılan veriler arasında müşteri isimleri, soy isimleri, iletişim bilgileri ve sipariş detaylarının bulunduğu ifade edilirken, kredi kartı bilgilerinin şirket sistemlerinde saklanmadığı ve herhangi bir finansal risk oluşturmadığı vurgulandı.

SİBER GÜVENLİK EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

BNS Gıda, olayın ardından siber güvenlik uzmanlarıyla kapsamlı bir inceleme başlattıklarını ve güvenlik açıklarının giderildiğini duyurdu. Şirket, benzer durumların tekrar yaşanmaması için ek güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.

DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE KARŞI UYARI

Müşterilere dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan şirket, şüpheli e-posta, SMS veya telefon aramalarına karşı temkinli olunmasını tavsiye etti.

MÜŞTERİLER İÇİN DESTEK HATTI OLUŞTURULDU

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen müşteriler için özel bir destek hattı oluşturulduğu bildirildi.

(CNBC-E)