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TSKB'den 2026'nın ikinci çeyreğinde 3 milyar TL net kar

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) yılın ikinci çeyreğinde net karını yüzde 3 artışla 3 milyar liraya yükseltti.

TSKB'den 2026'nın ikinci çeyreğinde 3 milyar TL net kar

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB, 2026'nın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

TSKB'nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, aktif büyüklüğü ilk 6 ayda yüzde 13 artışla 369,5 milyar lira oldu. Banka, Türkiye ekonomisine uzun vadeli nakdi krediler aracılığıyla yaklaşık 1,3 milyar dolar tutarında destek sağlayarak yüzde 7,7 kurdan arındırılmış kredi büyümesiyle kredi portföyünü 270,1 milyar liraya çıkardı.

Banka yeni kredi kullandırımlarında iklim ve deprem finansmanı, depolama yatırımlarını kapsayan yenilenebilir enerji projeleri, enerji ve kaynak verimliliği, üretim sektöründe kapasite artışı, elektrifikasyon, iklim endüstrileri ve kadın istihdamını destekleyen yatırımlara öncelik verdi. Böylelikle, kredilerin aktifler içindeki payı yüzde 73 olurken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bağlantılı kredilerin toplam kredi portföyündeki oranı yüzde 93 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk yarısındaki büyüme ivmesinin yanı sıra güçlü komisyonlar ve iştirak gelirlerinin de katkısıyla bankanın net karı, ikinci çeyrek sonunda yüzde 3 artışla yaklaşık 3 milyar lira olarak kaydedildi. Kümüle net kar ise geçen yılın aynı dönemine göre, 2025'in ikinci çeyreklik dönemindeki tek seferlik tahsilat gelirinden ötürü yüzde 10,2 azalışla 5,8 milyar lira gerçekleşti. TSKB'nin yüzde 24 olan öz kaynak karlılık oranı sektörün üzerinde kalmayı sürdürürken yüzde 19'luk sermaye yeterliliği bankanın hedeflerini desteklemeye devam etti.

TSKB, yılın ilk yarısında sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda uluslararası kaynak çeşitliliğini artırmayı sürdürdü. Nisan ayında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile imzalanan 150 milyon avro tutarındaki döngüsel ekonomi temalı kredi anlaşmasının ardından Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kısmi garantisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı karşı garantisiyle temin edilen Büyüme İçin Uyum Finansmanı Projesi kapsamındaki 300 milyon avroluk ikinci kredi dilimi tamamlanarak, proje büyüklüğü 600 milyon avro seviyesine çıkarıldı.

Banka, mayıs ayında Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ile imzaladığı 350 milyon dolar tutarındaki GREEN 4 kredi anlaşmasıyla yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, su ve atık yönetimi yatırımlarına destek sağlamayı amaçladı. Böylelikle, yılın ilk yarısında kalkınma finansmanı kurumlarıyla imzalanan kredi anlaşmalarının tutarı 872 milyon dolara ulaştı. Banka, uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu temmuz ayında gerçekleştirdiği 300 milyon dolar tutarında ve 5 yıl vadeli tahvil ihracıyla pekiştirirken sendikasyon kredisini ise geçen seneye kıyasla yüzde 111 yenileme oranıyla 229 milyon dolar olarak yeniledi. Böylece yılbaşından bugüne kadar temin edilen toplam kaynak tutarı 1,6 milyar doları aştı.

TSKB, komisyon gelirlerini yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda ikiye katlayarak bankacılık gelirlerini destekledi. İkinci çeyrekte, yıl sonu hedefleriyle uyumlu seyreden danışmanlık ve gayrinakdi kredi komisyon gelirleri hattının yanı sıra yatırım bankacılığı tarafında başarıyla kapatılan halka arz, Şirket Birleşme ve Devralmaları (M&A) hizmetleri katkısı da öne çıktı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TSKB banka kar
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