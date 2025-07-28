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Türk teknoloji devi iflas yolunda, alacaklılar için 7 gün detayı var! 14 Ekim'de kesin karar verilecek

Bilişim sektörünün öne çıkan şirketlerinden olan BT Sanal Market Teknoloji, konkordato sürecine girdi. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete üç aylık geçici mühlet verdi ve konkordato komiseri atadı. Mahkeme duruşmanın 14 Ekim 2025 tarihinde yapılmasına karar verdi.

Türk teknoloji devi iflas yolunda, alacaklılar için 7 gün detayı var! 14 Ekim'de kesin karar verilecek
Ezgi Sivritepe

Maliye zorluklar ile mücadele eden şirketlerin arasına teknolojinin öne çıkan şirketlerinden biri de girdi. Tekstil, gıda ve sanayi sektöründen peş peşe kötü haberler gelirken BT Sanal Market Teknoloji de konkordato ilan etti.

Türk teknoloji devi iflas yolunda, alacaklılar için 7 gün detayı var! 14 Ekim de kesin karar verilecek 1

MAHKEME KARARINI VERDİ

2023 yılı Bilişim 500 listesinde genel sıralamada 65. basamakta yer alan şirket, sektörün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak öne çıkmıştı. Şirketin hakim ortağı Görkem Gedikoğlu ile birlikte İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan konkordato başvurusu sonucunda, mahkeme 3 aylık geçici mühlet verilmesine karar verdi.

Türk teknoloji devi iflas yolunda, alacaklılar için 7 gün detayı var! 14 Ekim de kesin karar verilecek 2

ÖDEME PLANI HAZIRLANACAK

Böylece, BT Sanal Market Teknoloji için konkordato süreci resmen başlamış oldu. Mahkeme tarafından atanan üç kişilik komiser heyeti, şirketin mali durumunu inceleyerek borç yapılandırma planını hazırlayacak. Bu süreçte şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve alacaklıların menfaatlerinin korunması amaçlanıyor.

Türk teknoloji devi iflas yolunda, alacaklılar için 7 gün detayı var! 14 Ekim de kesin karar verilecek 3

Kararla birlikte şirkete konkordato komiserleri atanırken, duruşmanın 14 Ekim 2025 tarihinde yapılacağı bildirildi. Bu duruşmada ise konkordatonun kesin mühlet alıp almayacağı karara bağlanacak.

RESMİ İLANLA KAMUOYUNA DUYURULDU

İlan.gov.tr’de yayımlanan geçici mühlet kararında şu ifadeler yer aldı:

“Davacılar, GÖRKEM GEDİKOĞLU, BT SANAL MARKET TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

İstanbul Ticaret Sicilinde 31743-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı davacı BT SANAL MARKET TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve GÖRKEM GEDİKOĞLU (T.C.:46162376690) tarafından talep edilen konkordatonun tasdiki davasında mahkememizce 16/07/2025 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Hilmi Yaman BİLGİN, İşletme Uzmanı Cenk ULUSAL ve İcra İflas Hukukçusu Esin CİVELEK atanmıştır.

Duruşmanın 14/10/2025 günü saat 14:40’ta yapılacağı, alacaklıların menfaat talebi ile iş bu ilanın gazete ilanından itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühletinin verilmesine yönelik olarak her türlü belgeleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede taleplerinin kabulü hâlinde taleplerinin reddini isteyebilecekleri, İİK’nin 288. maddesi hükmüne ilan olunur”

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Anahtar Kelimeler:
iflas Konkordato şirket haberleri teknoloji
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