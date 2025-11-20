Türk Telekom fiber istasyonlarıyla 5G'ye hazır

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, 5G frekans ihalesi sonrası Türkiye’nin dijital omurgasını güçlendirecek yatırımlarına devam ediyor. Yüksek hızlı bağlantı deneyimi sunma amacıyla 81 ilin her köşesine uzanan fiber ağ uzunluğunu 514 bin kilometreye taşıyan Türk Telekom, 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı yüzde 56’ya yükseltti. 1 Nisan’da hizmete girecek 5G’de abone bazında en yüksek kapasiteye sahip operatör olan Türk Telekom, güçlü fiber altyapısı, yeni nesil teknolojileri etkin biçimde uygulama deneyimi ve yenilikçi dijital hizmetleriyle 5G dönemine yön vermeyi hedefliyor.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, “Türkiye’yi geleceğin teknolojilerine hazırlamak amacıyla yüksek hızlı bağlantı sağlayan fiber altyapımızı 81 ilin her köşesine taşıyoruz. Türk Telekom olarak, sabit imtiyaz sözleşmemizin yenilenmesiyle birlikte dijital geleceğin inşasına yönelik stratejik yatırımlarımıza büyük ivme kazandırdık. İmtiyaz sözleşmemiz süresince ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı sunacağız. 2025 üçüncü çeyrek itibarıyla 514 bin kilometreye ulaşan fiber ağımız; 33,9 milyon haneyi kapsıyor. 2030’a kadar; FTTH/B hane kapsamamızı 37 milyona, FTTH/B abone sayımızı ise 17 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranımızı ise dünya için 2030’da hedeflenen oranın ötesine taşıyarak yüzde 56’ya yükselttik. Bu oran, yalnızca bugünün değil, yarının bağlantı ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir eşiktir. 16 Ekim’de gerçekleştirilen 5G frekans ihalesinde istediğimiz frekansları aldık ve 5G’de abone başına en büyük bant genişliğine sahip operatör konumundayız. Güçlü altyapımız, fiber istasyonlarımız ve sağlık, tarım, ulaşım, spor ve kültür sanat gibi alanlarda yürüttüğümüz öncü çalışmalarla 5G’ye en hazır operatör olarak, yeni nesil teknolojileri etkin biçimde uygulama yetkinliğimiz ile dijital geleceğin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.