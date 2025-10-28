FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Türkiye'de 600 tane şubesi var! Petrol devi satışa çıkıyor

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlar başlattığını geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil, uluslararası varlıklarını elden çıkarmayı planladığını belirtti.

Türkiye'de 600 tane şubesi var! Petrol devi satışa çıkıyor
Ezgi Sivritepe

ABD'nin yaptırım kararı ile Rusya'nın dev petrol firması uluslararası varlıklarını elden çıkarmaya karar verdi. Lukoil, uluslararası yatırımlarını elden çıkarma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, potansiyel alıcıların tekliflerinin değerlendirilmeye başlandığı söylendi.

Türkiye de 600 tane şubesi var! Petrol devi satışa çıkıyor 1

Türkiye'de 600 şubesi bulunan Lukoil açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Varlıkların satışı OFAC tasfiye lisansı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Gerekirse, uluslararası varlıkların kesintisiz operasyonlarını sağlamak için lisansın uzatılması için başvuruda bulunacağız”
Türkiye de 600 tane şubesi var! Petrol devi satışa çıkıyor 2

DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL ALANI

Lukoil, küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2’sini sağlıyor. Şirketin en büyük yabancı yatırımı, Irak’taki West Qurna 2 petrol sahasında sahip olduğu yüzde 75 hisse. Bu saha, dünyanın en büyük petrol alanlarından biri olarak biliniyor ve Nisan 2025 itibarıyla günlük 480 bin varilin üzerinde üretim gerçekleştiriyor.
Türkiye de 600 tane şubesi var! Petrol devi satışa çıkıyor 3

AVRUPA'DAKİ RAFİNERİLER DE SATIŞTA

Lukoil’in elden çıkarmayı planladığı varlıklar arasında Bulgaristan’daki Lukoil Neftohim Burgas rafinerisi (190 bin varil/gün kapasiteyle ülkenin en büyük petrol tesislerinden biri) ve Romanya’daki Petrotel rafinerisi bulunuyor.
Türkiye de 600 tane şubesi var! Petrol devi satışa çıkıyor 4

Şirket ayrıca Macaristan, Slovakya ve Türkiye’deki STAR Rafinerisi’ne petrol tedarik eden önemli bir oyuncu konumunda. Bu nedenle satış planının, bölgesel enerji arz zincirinde önemli etkiler doğurabileceği değerlendiriliyor.
Türkiye de 600 tane şubesi var! Petrol devi satışa çıkıyor 5

YAPTIRIMLAR RUS ENERJİ DEVLERİNİ ZORLUYOR

Uzmanlara göre, Batı’nın enerji sektörüne yönelik yaptırımları, Rus petrol devlerinin küresel operasyonlarını sınırlıyor. Lukoil’in bu kararı, yaptırımların etkisini azaltmak ve finansal akışını güvence altına almak için “zorunlu bir stratejik adım” olarak yorumlanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küresel piyasalar karışık seyrediyorKüresel piyasalar karışık seyrediyor
Borsa İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı mesaisi: 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de tatil!Borsa İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı mesaisi: 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de tatil!

Anahtar Kelimeler:
Rusya Petrol abd şirket haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.