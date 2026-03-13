Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 5G deneyim merkezi: Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi açıldı

Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik eden Türk Telekom, Gayrettepe Genel Müdürlük yerleşkesinde 5G odağıyla tasarlanan ve yeni nesil bağlantı teknolojilerindeki liderliğini somut kullanım senaryoları ile gerçek zamanlı uygulamalar üzerinden görünür kılmayı amaçlayan “Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi”ni hizmete açtı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu ile Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’in katılımıyla gerçekleştirilen açılışta Bakan Uraloğlu; merkezde yer alan hologram teknolojisi, VR deneyim alanı, simülasyon çözümleri ve 5G deneyim alanlarını inceleyerek dijital dönüşüm senaryolarını deneyimledi. Bakan Uraloğlu ayrıca deneyim merkezinde bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün küçültülmüş minyatür modeli önünden 5G bağlantısı üzerinden 1915 Çanakkale Köprüsü Yönetim Merkezi’ne canlı bağlanarak sistem hakkında bilgi aldı.

Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi içerisinde hologram, toplantı odaları, interaktif ekranlar, VR deneyim alanı, briefing alanı ve 5G deneyim alanı yer alırken; endüstriyel otomasyon uygulamaları kapsamında dijital ikiz, robotik çözümler, görüntü işleme sistemi ile uzaktan bakım ve destek sistemi gibi 5G destekli dönüşüm senaryoları da sergileniyor. Merkez, kurum içi ve kurum dışı paydaşların yanı sıra özellikle kurumsal müşterilerin 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve ileri bağlantı kabiliyetlerini birebir deneyimleyebileceği yenilikçi bir etkileşim alanı sunarken, akıllı üretim, robotik uygulamalar, artırılmış gerçeklik ve uzaktan kontrol senaryoları gibi farklı sektörlere yönelik dijital dönüşüm kullanım örnekleriyle, kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına uygun 5G çözümlerini somut şekilde gözlemleyebileceği bir yapı olarak tasarlandı. Merkezde ayrıca yerlilik vizyonu doğrultusunda yerli paydaşların geliştirdiği çözümler ve yerli girişimlerin ürünleri de yer alıyor.

“YENİ NESİL TEKNOLOJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE YAYGINLAŞMASINDA ÖNCÜ ROL ÜSTLENİYORUZ”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, merkezin açılışına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Türk Telekom olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ediyor, geleceği şekillendirecek yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesinde öncü çalışmalar yapıyoruz. İletişimin her çağında olduğu gibi 5G çağının da öncüsüyüz. Gayrettepe Genel Müdürlük Yerleşkemiz’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla açtığımız Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ile 5G teknolojisinin sunduğu imkanları somut kullanım senaryoları ve gerçek zamanlı uygulamalarla deneyimlenebilir hale getiriyoruz. Merkezimiz, 5G’nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve yüksek kapasite gibi avantajların, endüstriyel dönüşümden akıllı şehir çözümlerine, simülasyon teknolojilerinden artırılmış gerçeklik çözümlerine kadar geniş bir yelpazede nasıl değer yarattığını gerçek senaryolar üzerinden deneyimlemeyi mümkün kılıyor. Merkezimizde, milli teknoloji hamlesi vizyonumuz doğrultusunda Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli dijital çözümler ile yerli girişimlerin ürünleri yer alıyor. Uzun yıllardır devam eden 5G’ye yönelik yatırımlarımız ve farklı alanlardaki öncü çalışmalarımızla 5G’ye en hazır operatör konumundayız. Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi de bu hazırlıklarımızın somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.”

TÜRK TELEKOM’DAN HAYATIN HER ALANINDA 5G DENEYİMİ

5G ile ilk çevrimiçi uzaktan ameliyat, akıllı tarım, limanlarda akıllı taşıt takibi ve güvenli ulaşım, 5G Haptic (Dokunsal) Eldivenli VR Kukla Tiyatrosu, 5G ile ilk canlı maç yayını, ilk milli endüstriyel 5G şebeke, 5G altyapısı ile ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde VR gözlükle yenilikçi sanat deneyimi gibi öncü uygulamaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Ebubekir Şahin, “Trendyol Süper Lig’de gerçekleştirdiğimiz 5G Engelsiz Tribün uygulamasıyla görme engelli bireylerin tribünde maç heyecanını eş zamanlı deneyimlemesini sağladık. Şimdi de Gayrettepe’de Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ile endüstriden son tüketiciye kadar herkesin 5G teknolojisinin sunduğu imkanları deneyimleyebileceği bir alan sunuyoruz” dedi.

17 FARKLI KULLANIM SENARYOSU YER ALIYOR

600 metrekarelik bir alan üzerinde hayata geçirilen Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde toplam 17 farklı kullanım senaryosu yer alıyor. Merkezde yer alan kullanım senaryoları, Türk mühendislerin geliştirdiği yerli dijital çözümlerden oluşuyor. Merkez, 5G’nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve yüksek kapasite gibi avantajların, endüstriyel dönüşümden akıllı şehir çözümlerine, simülasyon teknolojilerinden artırılmış gerçeklik çözümlerine kadar geniş bir yelpazede nasıl değer yarattığını gerçek senaryolar üzerinden deneyimlemeyi sağlıyor. IoT uygulamaları tarafında görüntü işleme çözümleri, alçak seviye uydu iletişim sistemleri ve kestirimci bakım çözümü gibi çözümler yer alırken, deneyim alanını zenginleştiren farklı simülasyon ve etkileşim alanları da merkezin önemli bileşenleri arasında konumlanıyor.