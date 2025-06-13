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Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markasıydı! 100 yıldır üretim yapıyordu, şirketleri iflas yoluna girdi

Türkiye'de üç nesildir ayakkabı üreten Urgan ailesi için kötü son yaşanıyor. 1925 yılından beri sektörde olan aile bazı şirketleri için konkordato ilan etti. Dev şirketin en bilinen markası 'Hammer Jack' ise konkordato ilan edilen şirketler arasında yer almıyor.

Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markasıydı! 100 yıldır üretim yapıyordu, şirketleri iflas yoluna girdi
Ezgi Sivritepe

Sıkı para politikası şirketlerin finansmana ulaşmasını zorluyor. Ekonomik sıkıntılar ile mücadele eden şirketler, 2025'in ilk yarısında yüzlerce şirketin konkordato ve iflas başvurusunda bulunmasına neden oldu. Özellikle tekstil sektöründe ciddi sorunlar yaşanırken birçok şirketten konkordato ve iflas haberleri geliyor.

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KONKORDATO İLAN ETTİLER

Son olarak, 1925 yılından beri ayakkabı üretiminde bulunan Urgan Ailesi'nden kötü haber geldi. Köklü aile 3 nesildir ayakkabı sektöründe faaliyet gösteriyordu. Şirketin amiral gemisi olan 'Hammer Jack' markası için konkordato ilan edilmezken bazı şirketleri için başvurular yapıldı.

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Buna göre, konkordato ilan edilen şirketler arasında Efe Ayakkabıcılık, Panda Ayakkabıcılık ve Efe Otelcilik bulunuyor. Konkordato ilan eden isimler şu şekilde:

  • Mehmet Ali Urgan
  • Mehmet Dinçer Urgan

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KOMİSER HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 12 Haziran tarihli kararına göre şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi. 3 aylık geçici mühlet süresi boyunca yapılacak incelemeler ve hazırlanacak rapor, söz konusu 3 şirket hakkında nihai kararın verilmesinde etkili olacak.

Hissenet
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iflas spor ayakkabı ayakkabı
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