Ülker, 2024 finansal sonuçlarını açıkladı! 84 milyar TL’lik dev büyüme: "Yatırımlarla 2025’te daha büyük adımlar atacağız"

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi’nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre 2024 yılı cirosu 84,1 milyar TL’ye ulaştı. Şirket, 2024 yılını %18,5 FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) marjı ile kapattı. Ülker, hem Suudi Arabistan ve Mısır’daki bisküvi pazarı liderliğini hem de Kazakistan ve Orta Asya ülkelerindeki güçlü büyüme trendini 2024’te de sürdürdü.

DİJİTALLEŞME VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

"Pazara gidiş modelimizdeki revizyonlar ve üretim tesislerimizdeki teknoloji yatırımlarımızla verimlilik odaklı bir şekilde başarılı iş modelimizi geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.

"Dijitalleşme trendini yakından takip ediyor, teknolojik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Üretim tesislerimizde otomasyona yaptığımız yatırımlar iş süreçlerimizi sadeleştiriyor, hızlandırıyor ve verimliliğini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Geniş coğrafyalara yayılan işlerine dikkat çeken Buyurgan, “Çevik ve proaktif yönetim anlayışımızla ciromuz 84,1 milyar TL’ye ulaştı.” dedi.

YENİLİKÇİ ÜRÜN STRATEJİSİ VE AR-GE ÇALIŞMALARI

"Yenilikçi olmak ve değişen trendlere hızla uyum sağlamak bizim için önemli." diyen Buyurgan, “Tüketici davranışlarındaki değişimi, atıştırmalık tüketimindeki yeni motivasyonları analiz ediyor, bünyemizdeki 2 Ar-Ge merkezimizle yenilikçi ürün geliştirme stratejisiyle yol haritamızı belirliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Son 5 yılda 250’nin üzerinde yeni ürünün raflarda yerini aldığını söyleyen Buyurgan, “Sadece 2024’te Türkiye’de 51 yeni ürünümüzü tüketicilerimizin beğenisine sunduk. İnovatif ürünlerimiz yurtiçi ciromuzun %15’ini oluşturdu. Güçlü inovasyonlarımız ve odak ürünlerimizle büyümemiz devam ediyor.” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAĞIMIZDA

Küresel ve yerel dinamiklerin hızla değiştiği bir dönemde, Ülker’in israfsız şirket kültürüyle sürdürülebilirliği çalışmalarının odağında tuttuğunu hatırlatan Buyurgan, "Doğaya ve insana saygılı üretimle, tedarikçiler, üreticiler, iş ortakları ve tüketiciler dahil tüm paydaşları içine alarak şekillenen sürdürülebilirlik çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

KARBON SALIMI ARTIŞI OLMADAN BÜYÜME STRATEJİSİ

“Karbon salım artışı olmadan büyürken, tüm fabrikalarımızın elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik ettik. 2030 ve 2050 Net Sıfır Yol Haritamızı hazırladık.” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIK YÖNETİMİNDE KRİTİK ADIMLAR

Ülker’in geri dönüşüm ve atık yönetimi projelerine de değinen Buyurgan, "Ham maddelerin %99’unu bitmiş ürüne çevirme oranına ve %98’lik atık geri dönüşüm oranına ulaşan Türkiye’deki tüm fabrikalarımız ‘Zero Waste to Landfill’ (Toprağa Sıfır Atık) belgesini aldı." ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLANTILI TAHVİL VE ULUSLARARASI BAŞARILAR

"2024 yılında 550 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı ilk tahvil ihracımızı gerçekleştirdik." diyen Buyurgan, “Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu LSEG’in (London Stock Exchange Group) halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performans (ESG) değerlendirmesine göre Ocak 2024’ün ardından 2 Ocak 2025 itibarıyla kendi kategorimizde bir kez daha birinci sıraya yükseldik.” dedi.

2025 HEDEFLERİ VE GELECEK STRATEJİLERİ

"2025’te de hem Türkiye’de hem faaliyet gösterdiğimiz diğer coğrafyalarda, ülkemizin lokomotif şirketlerinden biri olmanın sorumluluğuyla gücümüzü pekiştireceğiz." ifadelerini kullanan Buyurgan, "Ülkemizin yepyeni yarınları için daha çok çalışıp inovasyonda, dijitalleşmede, ürün tedariki ve dağıtım ağını güçlendirmede daha büyük adımlarla ilerleyeceğiz.” dedi.