Ünlü AVM yıkıldı, görenler şaşırdı! Yerine ne geleceği belli oldu

Mecidiyeköy'de yer alan Profilo AVM'nin2024'te başlayan yıkım işlemleri geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Son olarak; AVM arazisinde yükselen konut projesinin zemin çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi.

Hande Dağ

İstanbul'un ünlü alışveriş merkezlerinden Profilo AVM'nin yerine yapılacak konut projesi devam ediyor. Uzun süredir AVM'yi göremyen vatandaşların, tamamen yıkılmış Profilo AVM manzarasıyla karşılaştıklarında şaşkınlık yaşadıkları kaydedildi.

Ünlü AVM yıkıldı, görenler şaşırdı! Yerine ne geleceği belli oldu 1

Sözcü'de yer alan habere göre; İstanbul'un değerli arazilerinden bir tanesinde yükselen konut projesine dair detaylar da ortaya çıktı.

KONUT PROJESİ YÜKSELİYOR

İş GYO'dan yapılan açıklamada "Şirket portföyüne dahil edilen Profilo AVM’ye ilişkin olarak, Artaş İnşaat ile “Arsa Payı Karşılığı Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme uyarınca, söz konusu alışveriş merkezinin bulunduğu arsa üzerinde Artaş İnşaat tarafından konut projesi geliştirilecektir. Tüm proje giderlerinin Artaş İnşaat tarafından karşılanacağı projede, satışlar kapsamında elde edilecek tüm gelirlerin %40'ı arsa bedeli karşılığı hasılat payı olarak Şirketimize ödenecek olup, Şirketimize ödenecek asgari hasılat payı tutarı 65 milyon USD+KDV olarak belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ünlü AVM yıkıldı, görenler şaşırdı! Yerine ne geleceği belli oldu 2

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Profilo AVM'nin bulunduğu alanı uzun süre sonra ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı. AVM arazisinde devam eden çalışmalarda alışveriş merkezinin tüm kalıntılarının temizlendiği görüldü. Ayrıca yapılacak konut çalışmasının zemin aşamasının da tamamlanmış durumda olduğu aktarıldı.

AVM konut konut projeleri
