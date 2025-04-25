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Ünlü iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti!

Boyner Holding'in ve TÜSİAD'ın kurucularından Türk Tekstil ve moda dünyasının duayen ismi Osman Boyner, 99 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti!
Ezgi Sivritepe

Boyner Holding ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) kurucu isimlerinden Osman Boyner, 99 yaşında hayatını kaybetti. Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in babası olan Osman Boyner'in cenazesinin 26 Nisan pazar günü düzenlenmesi bekleniyor.

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OSMAN BOYNER KİMDİR?

Ali Osman Boyner, 1926 yılında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde doğdu. Babası Osman Feyzi Boyner işinsanıydı. Hasan, Fazıl ve Güzide isimli 3 kardeşi olan Osman Boyner eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni ve ardından Yüksek Ticaret Okulu'nu tamamladı.

1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız’ı kurdu. İlk ihracatını 1956 yılında gerçekleştiren şirket, Türk kumaşının dünyaya tanıtımında büyük rol oynamıştı.

1960'lı yılların sonunda Türkiye'de henüz bulunmayan hazır giyim sektörüne adım atma çalışmalarına başlayan Osman Boyner, modacı arkadaşı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini’nin işbirliğiyle Beymen markasının temellerini attı. Beymen’in ilk mağazası, 1971 yılında İstanbul Şişli’de açıldı. Önce erkek koleksiyonu ile büyük ilgi gören Beymen, zamanla kadın koleksiyonunu ve 1985 yılında spor giyimde farklı bir yaklaşım sunan Beymen Club koleksiyonunu da eklemiştir.

Ali Osman Boyner, sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle de tanınıyordu. TÜSİAD’ın kurucuları arasında yer almış ve 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü. Osman Boyner’in eşi Ayten Boyner 2021 yılında vefat etmişti.

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Boyner
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