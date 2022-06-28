Kar marjı hesaplama: Kar marjı nedir, nasıl hesaplanır?

İş dünyasındaki şirketler ve firmalar için önemli terimlerden biri, kar marjıdır. Kuruluşlar sunduğu hemen her ürün veya hizmet için kar marjını iyi hesaplamak zorundadır. Çünkü elde edilen gelirin düzgün bir şekilde dengelenmesi gerekir. İşletmelerin başarısının en önemli göstergesi olan kar marjı hesaplama için formüller vardır. Kar marjı nasıl hesaplanır? Kar hesaplama formülü nedir?

Kar marjı nedir?

Finans terimi olarak ele alındığında kar marjı, ticari bir malın veya verilen hizmetin satışından sonra elde edilen karın, satış fiyatının yüzde kaç oranına denk geldiğini gösteren bir orandır.

Net kar marjı oranı nedir?

Satış sonrasında elde kalan miktardan masrafların çıkarılmasının ardından kar tutarı miktarına ulaşılır. Bu tutarın ciroya bölünmesi sonucu ise net kar marjı ortaya çıkar.

Kar marjı bir şirketin en büyük başarı göstergesi olduğu için ne kadar yüksek kar elde edilirse başarının da o kadar yüksek olacağı düşünülür. Kar marjının yanı sıra net kar marjı da oldukça önemlidir. Net kar marjında kar tutarı, kar oranı, brüt marj ve net marj gibi durumlar oldukça önemlidir.

Kar marjı nasıl hesaplanır?

Kar marjı hesaplama için iki değere ihtiyaç vardır. İlk değer satılan ürün, sunulan servis veya hizmetin maliyetidir. İkinci değer ise satılan ürün, sunulan servis veya hizmetin satış tutarıdır. Kar oranı hesaplama için bu iki değer ile işlem yapılabilir.

Kar hesaplama formülü, satış fiyatından ürünün alış fiyatı çıkarıldıktan sonra sonuç, satış fiyatına bölünür. Elde edilen sonuç ise 100 ile çarpılır.

Kar hesaplama formülü: Satış Fiyatı-Alış Fiyatı / Satış Fiyatı x 100 = Kar Marjı

Net kar marjı ise, gelirin belli bir yüzdesi olarak ne kadar net gelir ya da kar elde edildiğini göstermesidir. Net kar marjı, işletmenin ve faaliyet kısmının elde ettiği net karın gelire olan oranıdır. Net kar marjı formülü ise şu şekilde hesaplanır:

Net kar marjı hesaplama formülü: Net kar / Toplam Gelir x 100 = Net Kar Marjı



