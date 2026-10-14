1 kilosu 400 bin TL'ye satıldı: Üreticilere çek verildi

"Örnek İlçe Örnek Ürün Projesi" kapsamında gerçekleştirilen festivalde, Sason balı açık artırmada 400 bin liraya alıcı bularak dikkatleri üzerine çekmişti.

ÇEK TAKDİM TÖRENİ DÜZENLENDİ

Rekor fiyata satılan balın bedelinin üreticilere aktarılması dolayısıyla çek takdim töreni düzenlendi. Sason'un doğal zenginlikleri ve üreticilerin emeğiyle öne çıkan balının marka değerini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İlçenin tarımsal üretim potansiyelini güçlendirmek ve üreticilerin emeğinin karşılığını almasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır