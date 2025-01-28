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1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, o parayı geri aldı 'Böyle bir uygulama olduğunu bilmiyordum'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
28.01.2025 13:58
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Karaman’da metal atölyesinde çıkan yangında 1 milyon lirası yanan esnaf, Merkez Bankası’na yapılan müracaatta yanan paralardan 363 bin TL'lik kısmının kurtarılmasıyla sevinç yaşadı. Esnaf, "Yangından sonra Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli atölyemizi ziyaret etti. Yanan paranın bir kısmının kurtarılması için Ziraat Bankası Müdürü Hasan Örün ile birlikte Merkez Bankası’na paralarımı göndermem için çok yardımcı oldu" derken Merkez Bankası’nın böyle bir uygulamasının olduğunu bilmediğini anlattı.

1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, o parayı geri aldı 'Böyle bir uygulama olduğunu bilmiyordum'

Hamidiye Mahallesi Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 733. Sokak’taki metal atölyesinde 15 Aralık 2024’te çıkan yangında sac kovada bulunan 1 milyon liraya yakın parası yanan atölye sahibinin yardımına Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli yetişti. Vali Çiçekli olaydan birkaç gün sonra atölyeye gelerek incelemelerde bulundu.

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YANAN PARALARDAN GERİYE KALAN KISIMLARDA İNCELEME YAPILDI

Yanan paranın bir kısmının kurtarılması için Ziraat Bankası Karaman Merkez Şube Müdürü Hasan Örün ile görüşmeler sağlandı. Banka Müdürü Örün ile Merkez Bankası’na müracaat eden Ali Ün, yanan paralardan geriye kalan kısımlar üzerinde yapılan incelemenin ardından parasının 363 bin liralık kısmını geri aldı.

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"PARANIN 363 BİN LİRALIK KISMI KURTULDU"

Yangının yaşandığı günü ve sonrasında yaşananları anlatan atölye sahibi Ali Ün, “15 Aralık 2024 Pazar günü sabah saatlerinde dükkanıma geldiğimde yangın vardı. Hemen müdahale edip itfaiyeyi aradık. Yangın söndükten sonra bir kovada sakladığım 1 milyon lira kadar nakit paramın da yandığını fark ettik. Yangından birkaç gün sonra Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli atölyemizi ziyaret etti. Yanan paranın bir kısmının kurtarılması için Ziraat Bankası Müdürü Hasan Örün ile birlikte Merkez Bankası’na paralarımı göndermem için çok yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. Yangın sonrasında da Valimiz Mehmet Fatih Çiçekli ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan sürekli ziyaretime geldiler, halimi sordular, arkamda durdular. Bu süreçte beni arayan eş-dosttan da Allah razı olsun” dedi.

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"MERKEZ BANKASI'NIN BÖYLE BİR UYGULAMASININ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Merkez Bankası’nın böyle bir uygulamasının olduğunu bilmediğini anlatan Ali Ün, “Valimiz sayesinde öğrendik ve paranın 363 bin liralık kısmı kurtuldu." dedi.

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Ün "Dükkanı açtığımızda içeride yoğun duman ve alevler vardı. Yangın söndükten sonra içeriye baktık. Mushaf-ı Şerif zarar görmemiş, naylon kılıfı bile yanmamıştı. Bu olay hepimiz için bir ibret oldu. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
yangın para Merkez Bankası
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