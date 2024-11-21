FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. '1 milyonum olsa yine bu mesleğe harcarım' Gazetedeki iş ilanında görüp başladı, patron oldu! Başta hiçbir şeyi yoktu

'1 milyonum olsa yine bu mesleğe harcarım' Gazetedeki iş ilanında görüp başladı, patron oldu! Başta hiçbir şeyi yoktu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
21.11.2024 09:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da gazete sayfasında gördüğü iş ilanıyla oto yıkamacıda işe başlayan ve mesleğe olan ilgisiyle hayallerinin peşinden koşarak kendi iş yerini açan Ayşenur Gündoğdu, Konya’nın ilk ’oto yıkamacı abla’sı olarak çalışmaya devam ediyor. Gündoğdu "Şu anda 1 milyonum olsa yine de bu mesleğe harcamayı düşünürüm. Hem stres atmak hem sevdiğim iş olduğu için bırakmam mesleğimi" ifadelerini kullanırken mesleğe ilk başladığı yıllarda hiçbir şeyi olmadığını anlattı.

'1 milyonum olsa yine bu mesleğe harcarım' Gazetedeki iş ilanında görüp başladı, patron oldu! Başta hiçbir şeyi yoktu

Konya’da yıllar önce çalıştığı iş yerinden ayrılan daha sonra aldığı gazetenin sayfasında gördüğü oto yıkamacı iş ilanına başvuru yapan 1 çocuk annesi 33 yaşındaki Ayşenur Gündoğdu, oto yıkamacıda çalışmaya başladı. Sonrasında araç yıkama, detay temizlik gibi meslek alanlarını da öğrenen Ayşenur Gündoğdu, sektörde adım adım yükselerek kendi iş yerini açmaya karar verdi. Gündoğdu, 4 yıl önce ailesinin desteği ile kendi iş yerini açarak Konya’da ilk kadın oto yıkamacı oldu ve müşterilerinin memnuniyetiyle çalışmaya devam ediyor.

AW333258_01

GAZETEDE GÖRDÜĞÜ İŞ İLANI MESLEĞİ OLDU

İşsiz kaldıktan sonra gazetede gördüğü iş ilanı üzerine mesleğe yöneldiğini anlatan Ayşenur Gündoğdu, “O günler öyle hemen anlatacak gibi değil, yıllarımı aldı. 7-8 sene önce ilk oto yıkama işine başladığım yıllarda işsizdim hiçbir şeyim yoktu. Gazetede bir iş ilanı gördüm. Oto yıkamacıda bayan eleman aranıyormuş ve ben de o zaman ’temizlik işi kadın işi, sonuçta temizlik, gideyim bir görüşeyim’ dedim. Gittim bir hafta süpürme ile başladım. Daha sonra merakımdan yıkama bölümüne gireyim dedim, giriş o giriş bir daha çıkmadım" ifadelerini kullandı.

AW333258_02

Gündoğdu "Yani mesleğimi severek yapıyorum. Severek yapılan bütün iş, bütün meslek bana göre gayet başarılı ve güzel olur. En başta gerçekten sevmek lazım, memnunum” dedi.

AW333258_03

“1 MİLYONUM OLSA YİNE DE BU MESLEĞE HARCAMAYI DÜŞÜNÜRÜM”

Kadınların azmini anlatan Ayşenur Gündoğdu, “Bazı kadınların babası, bazı kadınların eşleri, bazılarımızın da annesi yok. Ama biz kadınız, bizim yapamayacağımız hiçbir iş yok yeter ki isteyelim. Bazı kadınlarımız petrolde çalışıyor, bazı kadınlarımız var babaları ile birlikte sanayide çalışıyor. Kesinlikle hayallerinizden vazgeçmeyin, yaşama umudunuzdan asla vazgeçmeyin. Bu mesleği asla bırakmam, bırakmayı da düşünmüyorum. Şu anda 1 milyonum olsa yine de bu mesleğe harcamayı düşünürüm. Hem stres atmak hem sevdiğim iş olduğu için bırakmam mesleğimi. Mesleğe başlarken arada fire verdim, farklı işler yaptım ama mesleğimi bırakmam. İşimde gayet olumlu dönüşler alıyorum. Her yeni gelen müşterimden bunu hissediyorum. ‘Abla memnunuz senden. Güzel de temizliyorsun, sonuçta kadın işi’ diyorlar. Bu şekilde zaten dil söylemese de beden bunu yansıtıyor. Bu dönüşler de benim gerçekten çok hoşuma gidiyor, sağ olsunlar. Temizlik kadın işi olduğu için bence otomobillere yansıyor” şeklinde konuştu.

AW333258_04

İş yerine gelen Nida Genç ise, “Kendi hemcinsim bir insanın böyle iş yapması bence bir kadın olarak onur verici. Hoşumuza gidiyor, memnunuz. İnşallah toplumda kadınlarımızın yeri böyle her zaman çoğalır” dedi. (İHA)

AW333258_05

AW333258_06

AW333258_07

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
iş ilanları Konya gazete oto yıkama oto yıkamacı patron
En Çok Okunan Haberler
Yönetmelik zorunlu tutuyor! Geç kalmadan alın: Büyük zam yolda, en az yüzde 50 artacak

Yönetmelik zorunlu tutuyor! Geç kalmadan alın: Büyük zam yolda, en az yüzde 50 artacak

MHP'den ÖTV muafiyeti için teklif

MHP'den ÖTV muafiyeti için teklif

İzmir'de polislere silahlı saldırı; 3 yaralı

İzmir'de polislere silahlı saldırı; 3 yaralı

Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti! DSÖ duyurdu: Aşıya acil kullanım onayı verildi

Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti! DSÖ duyurdu: Aşıya acil kullanım onayı verildi

Erdoğan 'talimat verdim' diyerek duyurdu

Erdoğan 'talimat verdim' diyerek duyurdu

Emekli, memur maaşları ve asgari ücret Erdoğan'a soruldu!

Emekli, memur maaşları ve asgari ücret Erdoğan'a soruldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.