1 TL'nin bile altında... Biri sevindi, biri hayatının şokunu yaşadı! 'Bir anda fiyatlar çok kötü düştü'

Fiyatlar düşünce karpuz tarlada kaldı! Aydın’da sezon başında 10.15 TL’den çarşı ve pazarda satılan karpuz, bir anda 4 TL’ye düştü.

"SEZON BAŞINDA FİYATLAR ÇOK İYİYDİ, ANCAK BİR ANDA FİYATLAR ÇOK KÖTÜ DÜŞTÜ"

Tarlada toptan fiyatının 1 TL’nin bile altında kalan karpuzun toplayıp hale getirme maliyetini bile karşılamadığını belirten üreticiler, “Toplayınca zarar üstüne zarar ediyoruz. Bu nedenle toplamaktan vazgeçtik. Sezon başında fiyatlar çok iyiydi. Ancak bir anda fiyatlar çok kötü düştü. Bu nedenle toplamıyoruz” dedi.

ERKEN HASAT EDEN SEVİNDİ, GEÇ HASAT EDEN HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Toplanmayan karpuzlar nedeniyle Büyük Menderes Ovası’ndaki karpuz tarlaları ilginç bir görünüme kavuştu. Her yıl plansız üretim nedeniyle bu sorunun yaşandığını belirten çiftçiler, bu yıl karpuzu erken hasat edenlerin sevindiğini geç hasat edenlerin ise hayatının şokunu yaşadığını belirttiler. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır