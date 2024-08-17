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  4. 1 TL'nin bile altında... Biri sevindi, biri hayatının şokunu yaşadı! 'Bir anda fiyatlar çok kötü düştü'

1 TL'nin bile altında... Biri sevindi, biri hayatının şokunu yaşadı! 'Bir anda fiyatlar çok kötü düştü'

17.08.2024 10:29
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Aydın’da sezon başında oldukça kıymetli olan ve üreticinin yüzünü güldüren karpuz, fiyatlar düşünce tarlada kaldı. Pek çok üretici toplama ve taşıma maliyetini bile karşılamadığı gerekçesiyle tarladaki karpuzu toplamayarak çürümeye terk etti. Sezon başında pazarda 10.15 TL'den satılan karpuzun bir anda 4 TL'ye düştüğü, tarladaki toptan fiyatının ise 1 TL'nin bile altında kaldığı belirtildi. Bu yıl karpuzu erken hasat edenlerin sevindiğini geç hasat edenlerin hayatının şokunu yaşadığı aktarıldı.

Fiyatlar düşünce karpuz tarlada kaldı! Aydın’da sezon başında 10.15 TL’den çarşı ve pazarda satılan karpuz, bir anda 4 TL’ye düştü.

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"SEZON BAŞINDA FİYATLAR ÇOK İYİYDİ, ANCAK BİR ANDA FİYATLAR ÇOK KÖTÜ DÜŞTÜ"

Tarlada toptan fiyatının 1 TL’nin bile altında kalan karpuzun toplayıp hale getirme maliyetini bile karşılamadığını belirten üreticiler, “Toplayınca zarar üstüne zarar ediyoruz. Bu nedenle toplamaktan vazgeçtik. Sezon başında fiyatlar çok iyiydi. Ancak bir anda fiyatlar çok kötü düştü. Bu nedenle toplamıyoruz” dedi.

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ERKEN HASAT EDEN SEVİNDİ, GEÇ HASAT EDEN HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Toplanmayan karpuzlar nedeniyle Büyük Menderes Ovası’ndaki karpuz tarlaları ilginç bir görünüme kavuştu. Her yıl plansız üretim nedeniyle bu sorunun yaşandığını belirten çiftçiler, bu yıl karpuzu erken hasat edenlerin sevindiğini geç hasat edenlerin ise hayatının şokunu yaşadığını belirttiler. (İHA)

AW269126_03Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Express
Anahtar Kelimeler:
karpuz Çiftçi
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