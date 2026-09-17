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100-110 liradan 60-70 liraya düştü! Üretici tüccarlara tepki gösterdi

Adana’da yer fıstığı hasadı sürerken üretici, Osmaniye’de tüccarların alımı durdurduğunu öne sürdü. İlk hasatta 100-110 lira olan fiyatın 60-70 liraya kadar gerilediği belirtildi.

100-110 liradan 60-70 liraya düştü! Üretici tüccarlara tepki gösterdi

Türkiye’nin yer fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip olan Adana’da hasat çalışmaları devam ediyor. Üreticiler, özellikle Osmaniye’de tüccarların alım yapmadığını öne sürerek yaşanan fiyat düşüşüne tepki gösteriyor.

100-110 liradan 60-70 liraya düştü! Üretici tüccarlara tepki gösterdi 1

Türkiye’nin yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60’ını tek başına karşılayan kentte, Kozan ilçesinde 20 bin dekar alanda ekilen yer fıstığının hasadının ardından kurutma ve eleme işlemlerine geçildi. Tarladan çıkarılan ürünler traktör ve kepçelerle serilirken, topraktan ayrılan fıstıklar yoğun tozun arasında çiftçiler tarafından eleklerden geçiriliyor.

100-110 liradan 60-70 liraya düştü! Üretici tüccarlara tepki gösterdi 2

TÜCCARLARIN ALIMI DURDURDUĞU İDDİASI

İlk hasat döneminde kilogramı 100-110 liradan alıcı bulan yer fıstığının fiyatının, Osmaniye’de tüccarların alımı durdurduğu iddiasının ardından 60-70 liraya kadar gerilediği öğrenildi. Üreticiler, alımın durmasının fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Çiftçi Adil Eker de fiyatlardaki gerilemenin maliyetleri karşılamadığını ifade etti. Eker, hasadın 90-110 TL arasındaki alımlarla başladığını, bir hafta önce ürünün 85 liraya kadar satıldığını, şu anda ise kilogram fiyatının 60-70 liraya düştüğünü söyledi.

100-110 liradan 60-70 liraya düştü! Üretici tüccarlara tepki gösterdi 3

“FİYATI DÜŞÜRMEK İÇİN ALIM YAPMIYORUZ DİYORLAR”

Osmaniye’deki tüccarların ürün almadığını öne süren Eker, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı: “Hasat 90-110 TL arasında alımla başladı. Bir hafta önce de 85'e kadar satıldı. Şu anda 60-70 lira. Maliyetini kurtarmıyor. Osmaniye'nin tüccarları alım yapmıyor şu anda. Telefon ediyoruz, gelmiyor. Fiyatı düşürmek için ‘Biz alım yapmıyoruz' diyorlar.”

Tarlalarda hasat sonrası yoğun bir çalışma yürütülürken, yer fıstıkları önce kurutuluyor, ardından elemeden geçiriliyor. Tonlarca ürünün traktör ve kepçelerle taşınması sırasında oluşan toz bulutu içerisinde çalışan çiftçiler, fıstıkları temizleyerek fabrikalara gönderilmeye hazır hale getiriyor.

100-110 liradan 60-70 liraya düştü! Üretici tüccarlara tepki gösterdi 4

“BU SENE REKOLTE GÜZEL”

Üretici Adil Eker, fiyatlardaki düşüşe karşın bu yıl tarladaki verimin iyi olduğunu belirtti. Eker, 50 dönümlük araziden yaklaşık 20 ton ürün elde ettiklerini ifade ederek, “50 dönüm arazide 20 ton civarında bir hasadımız var. Bu sene rekolte güzel” dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yer fıstığı Adana Kozan hasat
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