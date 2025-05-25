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12 bin 500 dekar alan ekime açıldı

Kamuoyunda ‘patates kanseri’ olarak bilinen ve ilki 2001 yılında görülmeye başlanan ‘patates siğil’ hastalığı nedeniyle karantina ilan edilen ve patates ekiminin yasaklandığı bölgelerde oluşturulan güvenlik kuşağında dayanıklı patates tohumlarının ekilmesine izin verildi.

12 bin 500 dekar alan ekime açıldı

Kaymaklı beldesinde güvenlik kuşağı alanında bulunan yaklaşık 12 bin 500 dekar alanda, iki patates çeşidinin dikilmesine izin verildi.

2001 yılında görülmeye başlayan patates siğil hastalığı nedeniyle Nevşehir başta olmak üzere Niğde ve Aksaray illerinde toplam 92 bin dekar alan karantina kapsamına alınarak patates ekimi yasaklanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı yerli üreteciler ile birlikte yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonrasında üretilen Kafkas cinsi yerli tohumun ve ithal edilen Cardyma cinsi tohumun hastalığa dirençli çıktığı tespit edildi.

'21 YIL SONRA TOPRAKLA BULUŞTU'

Geçtiğimiz yıllarda karantina kapsamında bulunan 92 bin dekar alandan 65 bin dekar alan güvenlik kuşağı ilan edilmişti. İlan edilen 65 bin dekar güvenlik alanının 12 bin 500 dekarlık alanında 21 yıl sonra tekrar güvenli tohum ekimi yapıldı.

Kaymaklı beldesinde düzenlenen güvenli tohum ekim etkinliğine Nevşehir Valisi Ali Fidan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Fatih Özdemir, Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş ile birlikte çok sayıda çiftçi katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider törende yaptığı konuşmada, "Bugün ülke adına tarihi ve hayırlı bir gün. 25 yıllık hikayeyi sona erdiriyoruz. Üzerimizdeki çeyrek asırlık karabulutu kaldırıyoruz. İlk olarak bu bölgede dikimimizi yapıyoruz. Buradan iyi sonuç aldığımızda tüm bölge ve ülke genelinde karantina kapsamında olan bölgeler için bu iki çeşidin ekimine izin vereceğiz. Bundan çok ciddi bir alan etkilenmişti. Sadece Nevşehir, Niğde ve Aksaray illerinde 84 bin dekar alandan bahsediyoruz. Bu alanları tekrar üretime kazandırma söz konusu. Burada devletin harcamaları var. Bu harcamaları artık üretime kaydıracağız" şeklinde konuştu.

Nevşehir’in 2024 yılı verilerine göre patates üretiminde yüzde 5,7’lik üretimle ülkede 7. sırada olduğunu söyleyen Vali Ali Fidan ise, "Nevşehir’de yaklaşık 400 bin ton patates üretiliyor. Bunun ötesinde patates kültürel olarak, zirai olarak, ticari olarak Nevşehir’in kalbinde olan bir ürün. Böyle bir sorunun çözüme kavuşturulması ve bu konunun bu günden itibaren sorun olmaktan çıkması önemli bir adım" ifadelerini kullandı. (İHA)

HABER ÖZETİ

  • Kaymaklı beldesinde, güvenlik kuşağı alanında 12 bin 500 dekar arazide iki patates çeşidinin ekimine izin verildi.
  • 2001 yılında başlayan patates siğil hastalığı nedeniyle Nevşehir, Niğde ve Aksaray’da 92 bin dekar alan karantinaya alındı.
  • Tarım ve Orman Bakanlığı, Kafkas ve Cardyma cinsi tohumların hastalığa dirençli olduğunu belirledi.
  • 65 bin dekar alandan 12 bin 500 dekarında 21 yıl sonra güvenli tohum ekimi gerçekleştirildi.

  • Törende, Nevşehir Valisi ve diğer resmi yetkililer, bölgede patates üretiminin önemine vurgu yaptı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
patates ekim
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