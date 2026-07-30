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12 bin yıllık: 'Türkiye'nin en çok aranan ürünü! Talep çok fazla'

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak bilinen coğrafi işaretli siyez buğdayının hasadına başlandı.

12 bin yıllık: 'Türkiye'nin en çok aranan ürünü! Talep çok fazla'

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaklaşık 15 bin dekar alanda ekilen siyez buğdayında hasat dönemi başladı. Bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak da adlandırılan siyez buğdayı için çiftçiler tarlalarda yoğun mesai harcıyor. Coğrafi işaretle tescillenen siyez buğdayı, hasat edildikten sonra çiftçiler tarafından katma değerli ürünlere dönüştürülerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Buğdayın atası olarak bilinen ve 12 bin yıllık geçmişe sahip siyez, İhsangazi ilçesinin yanı sıra, Seydiler ve Devrekani ilçelerinde de üretiliyor.

12 bin yıllık: Türkiye nin en çok aranan ürünü! Talep çok fazla 1

İlaçsız ve gübresiz yetiştirilen siyez, son yıllarda yurt dışından da yoğun talep görüyor.

12 bin yıllık: Türkiye nin en çok aranan ürünü! Talep çok fazla 2

"12 BİN YILLIK SİYEZ ÜRÜNÜNÜ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

İhsangazi ilçesinde isyez üretimi yapan çiftçi Sabahattin Ciğerci, "Yaklaşık 30 yıl devlet memurluğu yaptıktan sonra emekli olunca siyez ürünleri ekmeye başladım. Oğlumla birlikte siyez yetiştiriciliği yapıyoruz. 12 bin yıllık siyez ürününü en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Siyezi Ekim ayında ektik, Temmuz ya da Ağustos ayı gibi de hasadını yapıyoruz. Şu anda tarlamızdaki ürünleri biçerdövere biçtiriyoruz. Hasadını yaptıktan sonra siyez ürünümüzü sellektör makinesinden geçirdikten sonra değirmenimizde işliyoruz. Değirmenizi temizledikten sonra da siyezi un, erişte, makarna gibi her türlü katma değerli ürün haline getiriyoruz" şeklinde konuştu.

12 bin yıllık: Türkiye nin en çok aranan ürünü! Talep çok fazla 3

"SİYEZ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK YOĞUN TALEP ALIYORUZ"

Siyez üreticisi genç çiftçi Yasin Ciğerci ise 12 bin yıllık geçmişe sahip siyez buğdayının ana vatanı İhsangazi ilçesinin olduğunu belirtti.

12 bin yıllık: Türkiye nin en çok aranan ürünü! Talep çok fazla 4

Ciğerci, "Geçen yılın Ekim ayında siyez buğdayımızı toprakla buluşturmuştuk. Uğraşlar sonucunda hasadımıza başladık. Siyezin hasadını yaptıktan sonra 12 bin yıllık siyez buğdayımızı değirmenimize götürüp siyez unu ve siyez bulguru haline getireceğiz. Siyez buğdayımıza talep çok fazla. Bizler de siyez buğdayımızdan katma değerli ürünler yapıyoruz. Siyez unu, siyez bulguru, siyez eriştesi, siyez makarnası, siyez galettesi, siyez gevreğine yoğun bir ilgi var. Siyezi herkese tüketmesini tavsiye ediyoruz. Türkiye'nin en çok aranan ürünü olarak siyezin İhsangazi ilçemizde en iyi şekilde yetiştiriyoruz" dedi.

12 bin yıllık: Türkiye nin en çok aranan ürünü! Talep çok fazla 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
buğday Kastamonu talep
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