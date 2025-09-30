FİNANS

150 bin TL buhar oldu! Kargoya verdi, şubeye gidip sorunca neye uğradığını şaşırdı

Denizli’de satışa çıkardığı 150 bin TL değerindeki fotoğraf makinesini, İstanbul’daki arkadaşına göndermek üzere kargoya vererek, eve teslim edilmesi isteyen kişi, kargonun şubeye gelen başka bir kişi tarafından alınmasıyla şok yaşadı. Mağdur hem kargo firması hem de fotoğraf makinesini alan şahıstan şikayetçi oldu.

150 bin TL buhar oldu! Kargoya verdi, şubeye gidip sorunca neye uğradığını şaşırdı

Son günlerde artan kargo şirketleri üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha Denizli’de eklendi. 150 bin TL’lik fotoğraf makinesini satması için İstanbul’da yaşayan arkadaşına göndermek için kargoya gittiğini belirten Yeşilgöz, "Denizli’deki kargo firmasına gittim ve içerisinde fotoğraf makinesi olduğunu söyleyerek teslim ettim. Arkadaşımın ameliyatlı olması nedeniyle kargonun eve teslim edilmesini gerektiğini özellikle belirttim ve evrak üzerine yazdım" dedi.

"KARGO ULAŞMAYINCA DURUMU ÖĞRENDİK"

Kargonun İstanbul’da kargo şirketinden başka birine teslim edilmesinin kendilerini şoke ettiğini belirten Fizyoterapist Bekir Yeşilgöz, "Kargo İstanbul’a gitti ve arkadaşımı aradım. ‘Kargoyu alıp almadığımı’ sorduğumda ‘Kargonun gelmediğini’ söyledi. Sonra kargo firmasını aradık ve arkadaşım gittiğinde kargonun ‘Teslim edildiği’ söylendi. Kargo firması, T.C. numarasını veren bir kişiye kargoyu teslim etmiş. Gelen kişi tüm bilgileri biliyor ve hatta kutunun içerisinde ne olduğunu söylüyor, kargo firmasına. Aradığımızda kargo firması, ‘Biz T.C.’sini söyleyen kişiye teslim ederiz’ diyor. Kamera görüntülerinde kişiyi gördük ama ne arkadaşım ne de ben tanıyorum kişiyi. 150 bin TL’lik fotoğraf makinemiz, kargo firmasının hatası yüzünden adeta göz göre göre çalındı" diye konuştu.

150 bin TL buhar oldu! Kargoya verdi, şubeye gidip sorunca neye uğradığını şaşırdı 1

Yaşanan durum karşısında büyük şok yaşayan ve artık kargo şirketlerine bile güvenin olmayacağına inandıklarını belirten Yeşilgöz, şöyle konuştu:

"Yaşanan olayla ilgili şikayetçi olduk. Kargo firması bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmıyor hatta bizleri suçlu çıkartmaya çalışıyor. Artık kargo şirketlerine nasıl güveneceğiz. Yetkili kurumların bu kargo şirketlerini araştırmasını istiyoruz. Yaşanan durum işin bir çete veya şebeke olduğunu da getiriyor" (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

