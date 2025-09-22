FİNANS

160 yıllık kurum sadece bu işi yapıyor! Açık artırma ile satışta, 'Dünyanın en iyisi' 210 milyon lira gelir elde etti

Malatya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen şampiyon adayı safkan Arap taylarının satışından, son 5 yılda 210 milyon lira gelir elde edildi.

160 yıllık kurum sadece bu işi yapıyor! Açık artırma ile satışta, 'Dünyanın en iyisi' 210 milyon lira gelir elde etti

Osmanlı ordusunun at ihtiyacını karşılamak için 1865'te kurulan ve bugün TİGEM bünyesinde faaliyetini sürdüren işletmede dünyaya gelen taylar, ilk 6 ay annelerinin yanında kalıyor ve bakıcılar eşliğinde özel olarak yetiştiriliyor.

160 yıllık kurum sadece bu işi yapıyor! Açık artırma ile satışta, Dünyanın en iyisi 210 milyon lira gelir elde etti 1

Yaklaşık 2,5 yaşına gelen taylar açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılıyor. Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, işletmenin 160 yıldır faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

İşletmede en iyi tayları yetiştirmek için öz veriyle çalıştıklarını belirten Öcal, şöyle konuştu:

"Son yıllarda kaliteyi artırarak, Türkiye'de hatta dünyada en iyi safkan Arap atlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. 6 Şubat depremlerinde hasar gören tesislerimiz yenilendi. Bu sayede atların bakım koşulları daha da iyileşti. Daha modern ve güvenli ortamda yaptığımız bakım ve ıslah çalışmalarıyla kaliteyi üst seviyelere çıkarmak istiyoruz."

160 yıllık kurum sadece bu işi yapıyor! Açık artırma ile satışta, Dünyanın en iyisi 210 milyon lira gelir elde etti 2

ATLARIN BAŞARISI TALEBİ ARTIRIYOR

Sultansuyu Tarım İşletmesi At Islahı ve Yetiştiriciliği Şube Şefi İsmail Çağrı Yılmaz da işletmede içeride atların tımar edildiği ve yemlemelerinin yapıldığı 5 farklı alanın bulunduğunu ifade etti.
160 yıllık kurum sadece bu işi yapıyor! Açık artırma ile satışta, Dünyanın en iyisi 210 milyon lira gelir elde etti 3

Yetiştirilen atların öneminden bahseden Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Son 5 yılda yükselen bir grafiğimiz mevcut. Tayların koşu başarısı ve kazandıkları ödüller at sahiplerinin ilgisini çekiyor. Son 5 yılda koşu tayı ve elit tay olarak 470 tayımız satıldı. Atlarımız koştukça başarı elde ettikçe günden güne talep artıyor. Satılan 470 taydan, 210 milyon lira satış geliri elde edildi. Ayrıca burada yetişen taylar koştukça kazandıkları ikramiyelerin yüzde 20'si işletmemize gelir olarak geri dönüyor."
160 yıllık kurum sadece bu işi yapıyor! Açık artırma ile satışta, Dünyanın en iyisi 210 milyon lira gelir elde etti 4

Yılmaz, 2025 yılı koşu tayı satışların tamamlandığı belirterek, 21 Ekim'de Veli Efendi Hipodromu'nda 15 elit tayı açık artırmayla satışa sunacaklarını sözlerine ekledi.
