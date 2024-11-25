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17 bin TL'ye kadar çıkıyor! İstanbul'da yoğunluk başladı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
25.11.2024 15:26
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İstanbul’da ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlıyor. Sürücüler kış lastiği taktırmak için sanayide yoğunluk oluşturdu. 4 adet kış lastiği kalitesine göre 11 bin lira ile 17 bin lira arasında satılıyor.

17 bin TL'ye kadar çıkıyor! İstanbul'da yoğunluk başladı

Kış mevsiminin kendisini göstermesiyle birlikte araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler sanayinin yolunu tuttu. Ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlıyor. Oto lastikçiler ticari araçların sanayide yoğunluk oluşturduklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta yoğunluğun başladığını söyleyen ustalar, sürücülere kış lastiği taktırmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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"4 ADET KIŞ LASTİĞİ 11 BİN TL’DEN BAŞLIYOR, 17 BİN TL’YE KADAR ÇIKABİLİYOR"

Kış lastiği uygulamasıyla birlikte özellikle ticari araçların sanayide yoğunluk oluşturduğunu söyleyen oto lastikçi Bahadır Caniklioğlu, "Kar yağışının İstanbul’da yapmasıyla birlikte kış lastiği taktırmak isteyenlerin yoğunluğu başladı. Lastik fiyatları ve değişim ücretleri de geçen yıla göre arttı. Piyasada en çok kullanılan ebat üzerinden söylemek gerekirse, 4 adet kış lastiği 11 bin TL’den başlıyor, 17 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Değişim ücretleri ise 850 liradan başlıyor. Sürücüler zorunlu olsun olmasın kış lastiklerini takmalarını öneriyoruz. Lastik basınçlarını kontrol etsinler ve hava şartlarının gerektirdiği şekilde hız ve takip mesafelerini korusunlar” dedi.

1 Aralık ile 1 Nisan arasında ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için zorunluluk bulunmuyor ancak uzmanlar kış lastiği kullanımını öneriyor. (İHA)

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